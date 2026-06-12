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搶攻全球買主荷包 雲林率20家業者進軍食品展拚訂單

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參加「2026台北國際食品展」，縣長張麗善（右二）有信心再創佳績。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參加「2026台北國際食品展」，縣長張麗善（右二）有信心再創佳績。記者陳雅玲／攝影

全台規模最大的「2026台北國際食品展」將於6月24日至27日在台北南港展覽館登場，國內外近850家廠商、4800個攤位同場爭搶全球食品市場商機。雲林縣政府今天舉辦展前記者會，宣布攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參展，縣長張麗善表示，「雲林良品」已深獲國內外買家及通路商肯定，相信今年將再創亮眼成績。

張麗善表示，台北國際食品展是國內最具指標性的食品專業展覽，也是業者與業者（B2B）建立合作關係的重要平台，每年吸引來自全球超過50個國家的買主參與。雲林縣今年精選20家優質業者參展，希望向國內外買家展現雲林農業與食品產業的品牌實力，積極爭取合作與訂單。

縣府近年持續推動「雲林良品」品牌，透過嚴格評選、品質驗證及市場拓展機制，協助在地業者提升產品價值與品牌能見度，逐步建立市場口碑。農業處長魏勝德表示，目前已有502家業者、1314項產品取得雲林良品認證，不少大型通路甚至要求產品上架前須先取得認證資格，顯示雲林良品已成為品質保證的重要指標，也獲得市場高度認同。

今年雲林良品館展出品項涵蓋咖啡、米食、肉品、水產加工及特色伴手禮等多元產品，充分展現雲林從農業生產、食品加工到品牌行銷的完整產業鏈實力。

張麗善表示，雲林不僅是全台重要農業大縣，也持續推動農業升級與品牌化經營，希望透過食品展平台，讓更多國內外買家看見雲林優質農產與食品加工成果，進一步拓展外銷市場，提升產業競爭力。

今年參與「雲林良品館」的20家業者包括鴨迷食品、田記食品、台灣咖啡莊園、愛鮮族、玉山碾米、寺上好米、543小農女、雲饗豬、虎霸王、袋薯食品、鮮芋漿、萬源製麵舖、李記烏魚子、筍友部落、穗美人、順成油廠、臺旺食品、阿國師雲蒸薑母鴨、丸美丸家及阿丹食品等，將共同向國際買家行銷雲林特色美食與農產加工實力。

雲林縣政府攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參加「2026台北國際食品展」，縣長張麗善（中）有信心再創佳績。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參加「2026台北國際食品展」，縣長張麗善（中）有信心再創佳績。記者陳雅玲／攝影

全台規模最大的「2026台北國際食品展」將於6月24日至27日在台北南港展覽館登場，雲林縣政府今天舉辦展前記者會，宣布攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參展。記者陳雅玲／攝影
全台規模最大的「2026台北國際食品展」將於6月24日至27日在台北南港展覽館登場，雲林縣政府今天舉辦展前記者會，宣布攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參加「2026台北國際食品展」，縣長張麗善（中）有信心再創佳績。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參加「2026台北國際食品展」，縣長張麗善（中）有信心再創佳績。記者陳雅玲／攝影

張麗善 雲林 台北

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