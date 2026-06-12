台南老宅延壽補助申請湧入 黃偉哲：非先到先贏、期限內送件即可

內政部「老宅延壽機能復新計畫」台南市日前已公告受理申請，民眾詢問電話湧入，議員指政策雖上路，卻民眾申請卻遇到困難，而一站式輔導窗口團隊7月才上路，籲市府做好配套以免民眾碰壁；市府說明是統一收件後再進行審查，民眾無須擔心先後順序，7月前的輔導工作由工務局同事負責。

市議員陳怡珍今質詢時指出，「老宅延壽」補助公告受理申請，受理至今年9月11日止，但民眾反映申請過程資訊不明，且原訂提供服務的一站式輔導窗口團隊，要等到7月才會正式進駐提供協助，市府盡速完善申請資訊揭露，明確公告收件窗口、聯絡方式及申辦流程，並加速一站式輔導窗口建置作業，避免因行政準備不足影響政策推動成效。

工務局代理局長王建雄表示，老宅延壽輔導團隊預計7月才能正式進駐，主要是因委託案仍在招標程序，目前已完成上網公告，6月3日完成資格標審查。現階段並沒有空窗期，工務局已提前投入輔導工作，在民治、永華市政中心每天都有專人提供諮詢與服務。永華電話06-2991111分機8666或民治06-6324146

王建雄指出，輔導案墊付款1800萬元目前仍由市議會審議，因此採取「招標與審議同步進行」方式，待議會通過墊付款後即可完成決標，由專業團隊接手執行，因此不會影響民眾申請權益。

市長黃偉哲則表示，老宅延壽補助並非採先申請先核定，而是統一收件後再進行審查，民眾無須擔心先後順序。至於7月前的輔導工作，將由工務局負責，待輔導團隊進駐後再銜接辦理。但也坦言，台南市約有30萬戶住宅，但計畫補助名額可能分配僅約300戶，若大量民眾提出申請卻未獲補助，恐讓民眾有「申請個寂寞」的失落感。

工務局說明，「老宅延壽計畫」補助對象為屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下合法透天住宅，申請前須先完成建築物結構安全性能評估，市府也提供評估費補助，符合資格後即可申請修繕補助。修繕補助最高可達工程經費65%，項目包括立面整修、屋頂防水、管線更新、增設無障礙及高齡友善設施等。

工務局指出，已建置「老宅延壽專區」，並可透過LINE官方帳號「府城公寓情報站」或洽工務局使用管理科查詢。本計畫採統一收件、統一審查，依內政部6項評分指標及建物合法使用年限排序，不採先送先贏，民眾只要在受理期限內完成申請即可。

老屋延壽補助項目。圖／台南市工務局提供