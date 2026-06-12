快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

台南老宅延壽補助申請湧入 黃偉哲：非先到先贏、期限內送件即可

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市屋齡30年以上老屋逾30萬戶，屋主關心老屋延壽補助申請。圖／讀者提供
台南市屋齡30年以上老屋逾30萬戶，屋主關心老屋延壽補助申請。圖／讀者提供

內政部老宅延壽機能復新計畫」台南市日前已公告受理申請，民眾詢問電話湧入，議員指政策雖上路，卻民眾申請卻遇到困難，而一站式輔導窗口團隊7月才上路，籲市府做好配套以免民眾碰壁；市府說明是統一收件後再進行審查，民眾無須擔心先後順序，7月前的輔導工作由工務局同事負責。

市議員陳怡珍今質詢時指出，「老宅延壽」補助公告受理申請，受理至今年9月11日止，但民眾反映申請過程資訊不明，且原訂提供服務的一站式輔導窗口團隊，要等到7月才會正式進駐提供協助，市府盡速完善申請資訊揭露，明確公告收件窗口、聯絡方式及申辦流程，並加速一站式輔導窗口建置作業，避免因行政準備不足影響政策推動成效。

工務局代理局長王建雄表示，老宅延壽輔導團隊預計7月才能正式進駐，主要是因委託案仍在招標程序，目前已完成上網公告，6月3日完成資格標審查。現階段並沒有空窗期，工務局已提前投入輔導工作，在民治、永華市政中心每天都有專人提供諮詢與服務。永華電話06-2991111分機8666或民治06-6324146

王建雄指出，輔導案墊付款1800萬元目前仍由市議會審議，因此採取「招標與審議同步進行」方式，待議會通過墊付款後即可完成決標，由專業團隊接手執行，因此不會影響民眾申請權益。

市長黃偉哲則表示，老宅延壽補助並非採先申請先核定，而是統一收件後再進行審查，民眾無須擔心先後順序。至於7月前的輔導工作，將由工務局負責，待輔導團隊進駐後再銜接辦理。但也坦言，台南市約有30萬戶住宅，但計畫補助名額可能分配僅約300戶，若大量民眾提出申請卻未獲補助，恐讓民眾有「申請個寂寞」的失落感。

工務局說明，「老宅延壽計畫」補助對象為屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下合法透天住宅，申請前須先完成建築物結構安全性能評估，市府也提供評估費補助，符合資格後即可申請修繕補助。修繕補助最高可達工程經費65%，項目包括立面整修、屋頂防水、管線更新、增設無障礙及高齡友善設施等。

工務局指出，已建置「老宅延壽專區」，並可透過LINE官方帳號「府城公寓情報站」或洽工務局使用管理科查詢。本計畫採統一收件、統一審查，依內政部6項評分指標及建物合法使用年限排序，不採先送先贏，民眾只要在受理期限內完成申請即可。

老屋延壽補助項目。圖／台南市工務局提供
老屋延壽補助項目。圖／台南市工務局提供

台南市議員陳怡珍上午質詢指出，老宅延壽補助上路民眾卻找不到窗口？ 籲市府配套到位　別讓民眾申請碰壁。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳怡珍上午質詢指出，老宅延壽補助上路民眾卻找不到窗口？ 籲市府配套到位　別讓民眾申請碰壁。記者吳淑玲／翻攝

老宅 內政部 黃偉哲 台南

延伸閱讀

新北「老宅延壽計畫」6月15日起開辦 公寓每棟最高補助960萬

僧多粥少！苗栗老屋6.5萬戶 老宅延壽今年僅受理2公寓、20棟透天厝

台南近200處老屋重獲新生 今年度振興補助計畫將啟動

首張在宅醫療新保單要來了？國泰人壽總經理林昭廷：近期送件試辦

相關新聞

搶攻全球買主荷包 雲林率20家業者進軍食品展拚訂單

全台規模最大的「2026台北國際食品展」將於6月24日至27日在台北南港展覽館登場，國內外近850家廠商、4800個攤位同場爭搶全球食品市場商機。雲林縣政府今天舉辦展前記者會，宣布攜手20家優質業者打造「雲林良品館」參展，縣長張麗善表示，「雲林良品」已深獲國內外買家及通路商肯定，相信今年將再創亮眼成績。

南老宅延壽補助申請湧入 黃偉哲：非先到先贏、期限內送件即可

內政部「老宅延壽機能復新計畫」台南市日前已公告受理申請，民眾詢問電話湧入，議員指政策雖上路，卻民眾申請卻遇到困難，而一站式輔導窗口團隊7月才上路，籲市府做好配套以免民眾碰壁；市府說明是統一收件後再進行審查，民眾無須擔心先後順序，7月前的輔導工作由工務局同事負責。

台中人購屋想法變了？十大熱門路段曝新趨勢

台中購屋熱區大洗牌！中信房屋研展室彙整聯徵中心數據，2025年台中市前10大熱門購屋路段，前三名依序分別為太平區環中東路三段（1,060件）、梧棲區臨港路四段（729件）、梧棲區八德東路（520件）。

北市信義區255億元大都更要來了！北醫大搶先進駐規劃智慧健康城

國家住都中心推動的「信義犁和案」即日起至6月18日17時辦理評選文件草案公開閱覽，預計7月啟動投資興建招商。全案基地面積約2.28公頃，總投資金額估達255億元，是近年台北市中心少見的大規模公辦都更案。

材料、技術攻半導體、MLCC？和成：專注軍工產業

近年積極發展新材料事業的和成（1810），近期市場傳出，和成研發「精密陶瓷」與「高溫燒結技術」，不僅可應用於國防裝備也與半導體產業高度相關，如高純度氧化鋁（Al2O3）與碳化矽（SiC）等先進陶瓷材料，廣泛應用於半導體設備關鍵零組件，以及高階材料供應鏈，與被動元件MLCC原材的介電陶瓷（粉末）相關領域發展。

一地址異常多人申請租金補貼 國土署怒：詐領者一律移送法辦

內政部國土署指出，近期發現部分縣市同一地址異常多人申請等現象，已由地方政府協助確認有無居住事實，若發現涉有偽造文書、假冒身分或租屋事實不符等違規案件，一律移送司法及警察機關調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。