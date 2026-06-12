台中十大熱門購屋路段蛋白區占六成 買氣王在太平

台中購屋熱區大洗牌！中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合聯徵中心數據，2025年台中市前10大熱門購屋路段依序分別為太平區環中東路三段（1,060件）、梧棲區臨港路四段（729件）、梧棲區八德東路（520件）、北屯區環太東路（497件）、梧棲區八德路一段（489件）、梧棲區四維中路（486件）、北區進化路（354件）、沙鹿區永寧路一段（330件）、西屯區市政路（281件），以及北屯區南興路（271件）。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，在前10大熱門購屋路段中，太平、梧棲、沙鹿等外圍區域一舉拿下6個席次，推估背後主要有兩方面的原因。一方面，蛋黃區開發已趨於飽和，土地資源日益稀缺，而蛋白區仍保有較多可開發土地，加上取得成本相對低廉，吸引建商積極布局推案。隨著大量預售案陸續完工交屋，新增房貸件數自然會出現顯著增加。

另一方面，在政府持續打炒房下，市場投資需求大幅降溫，目前購屋主力已回歸自住族群。相較投資客，自住客對價格更為敏感，在精華區房價居高不下的情況下，不少購屋民眾選擇「以通勤時間換取居住空間」，進而帶動人口與購屋需求向蛋白區移動，也讓蛋白區房市交易同步升溫。

本次榜單中，梧棲區表現尤為亮眼，臨港路四段、八德東路、八德路一段及四維中路等4條路段一同進榜。莊思敏指出，近年海線地區受惠於台中港特定區開發、三井Outlet、離岸風電產業園區以及捷運藍線建設議題帶動，區域發展能見度大幅提升。

再加上目前海線地區的房價仍普遍落在2-3字頭，與精華區動輒4-5字頭的房價相比，價格優勢明顯，因此能夠磁吸許多首購族與年輕家庭進場卡位。未來隨著精華區人口持續外溢、各項建設項目逐步兌現，海線地區的房市交易量能仍有望保持穩健成長的態勢。

莊思敏指出，從本次熱門購屋路段的分布來看，台中房市已呈現出「逐房價而居」的趨勢。在房市回歸自住買盤後，購屋族不再一味追逐高不可攀的傳統精華區，而是更重視居住負擔能力、交通便利性與未來發展潛力。尤其在「總價當道」的市場環境下，具備親民房價、重大建設與產業發展題材的區域，未來將會是剛性買盤布局的主要戰場。