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北市信義區255億元大都更要來了！北醫大搶先進駐規劃智慧健康城

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
信義犁和案相關資料背景。國住都提供
信義犁和案相關資料背景。國住都提供

國家住都中心推動的「信義犁和案」即日起至6月18日17時辦理評選文件草案公開閱覽，預計7月啟動投資興建招商。全案基地面積約2.28公頃，總投資金額估達255億元，是近年台北市中心少見的大規模公辦都更案。

國住都表示，此次招商延續創新「先徵求承租人、後徵求出資人」模式，並導入台北醫學大學規劃的智慧健康社區，打造結合住宅、醫療照護與生活服務的全齡生活圈，廣邀業界提供意見，完善招商條件。

交通位置具備一定優勢，國住都指出，該案位於台北市信義區吳興、六張犁地區，鄰近六張犁站及101世貿站，具雙捷運交通優勢，周邊緊鄰景勤二號公園及台北醫學大學，生活機能成熟，擁有醫療、教育、休閒及就業等多元資源。

基地更新範圍北側為信安街67巷，東、西兩側橫跨吳興街220巷及信安街103巷，涵蓋住宅區及道路用地。更新後除提供優質居住環境，也將透過公辦都更整合公共設施及開放空間，提升區域生活品質與都市景觀。

為提升開發效益與空間規劃品質，本案採全國首創的「先租後投」招商模式，讓未來使用者在開發初期即參與規劃，提前提出空間配置與營運需求，降低後續調整成本，使開發內容更符合市場及地方發展需求。

目前約4,500坪承租空間已完成公開評選，由臺北醫學大學取得承租資格，未來將以「智慧健康社區」為發展核心，規劃托嬰中心、復健醫學中心、傳統醫學中心、行政中心及宿舍等設施，並結合健康促進、預防醫學及跨世代照護資源，打造兼顧各年齡層需求的健康生活環境。

國住都表示，本案更新後，中心及公有土地面積占比超過九成，未來分回空間將依中央住宅政策作為社會住宅使用，滿足青年、家庭及高齡者等不同族群居住需求。

國住都日前在年度招商發布會上透露，信義犁和案是最受矚目案子。國住都提供
國住都日前在年度招商發布會上透露，信義犁和案是最受矚目案子。國住都提供

都更 北市 北醫大 信義區

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