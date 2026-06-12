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一地址異常多人申請租金補貼 國土署怒：詐領者一律移送法辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

內政部國土署指出，近期發現部分縣市同一地址異常多人申請等現象，已由地方政府協助確認有無居住事實，若發現涉有偽造文書、假冒身分或租屋事實不符等違規案件，一律移送司法及警察機關調查。

國土署強調，租金補貼具有查核機制，請民眾勿心存僥倖，以身試法。

國土署表示，申請115年「300億元中央擴大租金補貼」專案的戶數，截至今年5月底止已逾100萬戶，核定補助達85.4萬餘戶，經由相關滿意度的調查，高達7成民眾滿意租金補貼政策。

由於民眾分租是租屋市場非常普遍的居住模式，因此自112年起放寬申請資格，同一租約若有2人以上承租人，可各自申請租金補貼，落實政府對租屋族的照顧。

不過卻發現少數不法民眾藉由偽造租約詐領、一址有多人申請或冒名家人等異常現象，也有房東以多名租屋人頭詐領之案例。為此國土署與地方政府透過查機制核及結合司法、警察機關調查等措施，發現違規者一律依法撤銷補助資格，並強制要求繳回所有補助款。

國土署表示，為保障民眾租屋安全，自今年起，租住於頂樓加蓋等未經保存登記之建築物不得申請租金補貼，既有合格戶有1年的緩衝期，租金補貼可至今年12月底止，國土署已以簡訊通知，並在租金補貼網站提供包租代管相關資訊。

租金補貼 國土署 租屋

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