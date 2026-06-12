淨零轉型 吳東進：新光醫院7月啟用1000KW瓦斯發電機 年減70公噸碳排

大台北瓦斯董事長、新光醫院董事長吳東進11日出席新海瓦斯60周年慶祝晚宴，並公布好消息，因應醫療機構對電力穩定與淨零轉型的雙重需求，新光醫院率先全國，引進德國1000KW瓦斯發電機與吸收式冰水主機，預計7月13日開始測試，充分展現綠色能源的電力韌性。

新海瓦斯11日舉行60周年慶，包括董事長林坤正、總經理伍啟豪，以及前董事長吳東進、所有董事，瓦斯同業董總座舉行「氣通萬家，榮耀六十」慶祝晚會。

吳東進致詞時回憶60年前的台灣，他說，當時一到黃昏到處炊煙裊裊，而經濟起飛的代價，往往是烏煙瘴氣的環境汙染。但1978年，政府在興達港建設LNG接收站，開始大量使用天然氣發電，並且也為台灣一般家庭的民生用氣帶來了潔淨的能源，大幅提升了市民的健康與生活品質，台北的天空因此變得更蔚藍、空氣變得更清新。他認為，60年前帶動的這場能源淨化革命，就是台灣最早、最前瞻的 ESG 起源。

吳東進指出，1975年家父吳火獅從台北區合會買下新海瓦斯股權後，這數十年來，新光也成為新海瓦斯公司最堅實的股東之一，他於1986年10月至1996年10月也擔任新海瓦斯董事長整整10年，在職期間推動新海瓦斯公開發行，更進一步成功掛牌上市，目前用戶數已達約38萬戶，去年每股稅後純益（EPS）2.68元，深感欣慰與驕傲。

吳東進也預告，今年10月18日將舉行新光吳火獅紀念醫院創立四十周年紀念會暨「桂蘭大樓」落成開幕啟用儀式。因應醫療機構對電力穩定與淨零轉型的雙重需求，位於陽明山瓦斯營業區內的新光醫院率先全國，透過安葆國際公司引進德國1000KW瓦斯發電機與吸收式冰水主機，預計7月13日開始測試，建構以天然氣為基載電力的分散式能源系統，節能減碳、充分展現綠色能源的電力韌性。

該系統兼具經濟與環保效益，建置費用5,000萬元，每年節省約700萬元，預計七年即可回收，此舉除了每年可穩定減少70公噸的碳排放外，更能實質增加陽明山瓦斯1,500 萬元的瓦斯費收入。全台現有23家醫學中心，若能全面導入，預估每年將可減少1,600公噸的碳排放，創造約2.8億元收入，推動ESG的永續目標。