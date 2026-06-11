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世足賽開踢／紡織製鞋上下游一起發

經濟日報／ 記者宋健生嚴雅芳／台中、台北報導

2026年世界盃足球賽將於6月11日正式點燃戰火，引爆運動品牌大規模備貨潮，嘉惠足球鞋、運動鞋到球衣、機能布料及環保材料等，台灣製鞋與紡織供應鏈同步受惠，形成一波橫跨上下游的「世足商機鏈」。

市場觀察，國際品牌自今年第1季起即開始為世足賽鋪貨，第2季進入出貨高峰，加上製鞋產業同步邁入傳統旺季，寶成（9904）、豐泰、來億、鈺齊及志強等製鞋大廠接單與出貨明顯升溫，部分業者甚至透露產能已接近滿載，需透過增加班次及人力滿足客戶需求，旺季動能有望一路延續至第3季。

產業界也認為，足球鞋需求已從單一賽事題材逐步轉向結構性成長，未來幾年將持續挹注品牌採購需求，成為製鞋供應鏈的重要長線利多。

紡織供應鏈同樣搭上世足列車。儒鴻受惠國際品牌提前備貨世足商品，第2季出貨動能顯著提升，訂單能見度已延伸至第4季；聚陽則受惠球迷服飾與運動服裝需求增加，第2季產能利用率維持高檔，世足相關訂單已成為上半年重要成長來源。上游材料廠遠東新則扮演另一項關鍵角色。據了解，本屆世界盃共有12支晉級會內賽國家隊採用遠東新供應的科技布料製成球衣，顯示其再生聚酯纖維及環保機能材料已獲國際品牌高度採用。隨全球運動品牌加速推動低碳與循環經濟，遠東新的綠色材料布局也成為本屆世足賽的重要受惠者。

法人指出，世足賽不只是短期題材，更是觀察全球運動消費景氣的重要風向球。隨著品牌拉貨力道轉強、運動產業景氣回溫，以及北美足球人口持續增加，台灣製鞋與紡織供應鏈可望同步受惠，下半年營運表現普遍優於上半年，世足商機效益正逐步反映在營收與獲利成長之上。

鈺齊 足球 豐泰

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