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百貨業參戰618購物節 會員經濟升溫
百貨業迎戰年中慶檔期，除實體門市優惠全面啟動外，也積極搶搭618購物節商機，透過線上線下整合活動強化導客與買氣。
隨著電商滲透率提升及會員經濟持續發酵，各百貨業者加速推動OMO布局。
新光三越旗下電商平台skm online核心以名品、美妝為主，銷售占比達60%，年中慶則主攻會員經濟，結合SKM Pay與七大銀行信用卡回饋機制，最高達單筆消費回饋數千點不等，全年檔期業績目標挑戰年增四成。
京站（2942）則結合線上Qonline與線下門市同步啟動618檔期，透過數位平台與實體促銷整合導流，線上主打高回饋與支付優惠，線下則鎖定夏季換季需求，推出服飾與鞋包滿額折抵活動。
環球購物中心推出618線上專屬檔期，結合聯名卡與平台回饋機制，涵蓋家電、美妝及生活用品等品類，並於6月18日當天加碼一日限定優惠。
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