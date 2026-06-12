零售業者虛實融合加速 生態圈成形

統一（1216）、全聯等實體巨頭走向電商，各有策略、戰局也持續擴大。全聯深化OMO布局，統一集團則採「併購大型電商平台＋自建生態圈」雙軌並進，兩大業者都要從實體到電商一步步做強。

全聯今年業績目標設定小時達80億元、全電商50億元的目標，年增約20%。全電商繼日前完成App改版、導入直播銷售與沉浸式內容體驗後，再攜手全家開放超商取貨服務，強化消費者端的服務觸點。

其中，全電商客單價達4,000元以上，以3C與家電為主力，家電占比已突破兩成，顯示全聯電商事業是補齊門市生鮮雜貨之外，朝高單價品類延伸。業界普遍認為，全聯發展電商的核心目的，並不在於短期營收規模，而是建立完整的線上線下生態圈。

統一近年則大動作布局電商，透過入股Yahoo台灣電商、投資PChome，並結合7-ELEVEN全台門市與物流網絡，加速建構虛實融合的生活平台。