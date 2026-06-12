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618商機燒 零售三強拚場 爭食百億元大餅

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
電商示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
電商示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

電商上半年最大檔「618購物節」來了，各大零售通路提前啟動，台灣零售賣場通路三強包括好市多、統一家樂福、全聯都卯足全力拚陣，透過延長檔期、整合線上線下火力全開，積極爭食百億元商機大餅。

618購物節最初源自中國大陸京東商城周年慶，隨著電商市場快速發展，現在已成為亞洲地區的重要購物檔期，也是繼雙11之後的第二大電商節慶，不僅電商業者積極搶市，實體通路也加入戰局，今年包括好市多、家樂福及全聯均擴大投入力道。

好市多今年首度將618檔期擴大為連續14天的「線上感恩祭」活動，推出數百款優惠商品，品項涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品等多元品類，規模為歷年之最。

好市多指出，本次檔期最大亮點之一為首二日單筆消費滿8,800元可再享現折618元優惠。黑鑽會員可於6月15日率先享有黑鑽會員專屬滿額折扣，等同享有兩次折扣機會。

全聯旗下全電商今年618檔期整體業績目標較去年同期成長五成以上，除集結人氣商品與品牌優惠外，也透過折價券、支付加碼及點數回饋等活動，滿足消費者一次購足需求，帶動業績持續成長。

全電商提前一週展開檔期活動，消費者使用PX Pay或全支付，單筆折後消費滿1,500元可獲1,000福利點回饋；6月18日當天再推出限時1折優惠券及指定時段加碼回饋，最高回饋率達10%。

家樂福「618年中慶」檔期活動，整合線上購物、家速配及線上商城資源，透過四大策略搶攻年中消費商機，預估整體檔期業績可望成長約一成。

在策略布局上，首先是線上全通路整合，透過優惠券及點數回饋提升會員消費動能；其次是生鮮與冰品促銷，鎖定夏季消暑需求，帶動冷凍食品及生鮮買氣；第三是熱門商品限時優惠，涵蓋3C家電、生活用品及保健商品等品類，擴大集客效果；第四則是家速配與線上商城加碼回饋，藉由外送服務與會員點數機制，提升線上通路消費力道。

全聯 電商 好市多

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