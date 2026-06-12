財經人物／台電總經理郭天合 電廠達人 迎向 AI 浪潮

就在台灣進入AI時代、護國神山台積電（2330）積極擴充產能之際，台電史上頭一遭由退休回鍋的郭天合出任總經理。他自詡為「穩定供電操盤手」，上任後責任重大，以穩定供電為核心目標，他也掛保證，護國神山用電、發展AI，供電絕對沒有問題。

基層做起 專業受到肯定

郭天合1988年進入台電，從基層一路做起，於興達發電廠擔任機械工程師，並歷練大林、大潭等電廠廠長，2020年底擔任發電處處長，掌管台電21座水火力發電廠，2021年8月1日升任副總經理兼水火力發電事業部執行長職位，2025年7月16日退休，不到一年，今年5月11日回歸台電接任總經理。

郭天合去年7月退休後原本悠閒度日，爬百岳、游泳、騎腳踏車、攝影都是他的興趣，他形容，他平常物慾不大，「吃飯一盒菜脯蛋、一盤番茄炒蛋就飽」；但台電董事長曾文生一通電話徵詢，改變他退休生活，他沒有考慮太多就答應回鍋。

郭天合說，自己是電機背景出身，從學校畢業後便一路投入電力事業，對各類發電機組始終抱持高度熱忱，只要公司、國家需要他，他就會回歸協助，「我一定使命必達」。

為何找上郭天合任總經理？台電董事長曾文生看重的他的專業深度與奉獻精神。他形容郭天合對發電設備的熟悉度已達「神級」，他之前擔任副總時，對所有機組都十分熟稔，他一開口十有八九都能直戳故障點；郭天合只要進到電廠，馬上就能判斷那裡還可以再增設機組。

更新改建 考驗調度功力

曾文生曾說，他身為台電董事長，已經收斂起太早或太晚傳工作相關訊息給台電同仁，但是比他更有「壞習慣」的就是當時任副總的郭天合。郭天合總是每天把工作做完後，晚上9點、10點下班就回家睡覺，清晨4點多就會傳工作相關訊息給曾文生，曾文生也會在清晨4點多「秒回」。由此可見郭天合對投入電力事業之熱忱。

曾文生說，台電正處於極具挑戰的轉型期，目前全台八個大電廠中，高達六個，包括如大潭、協和、大林、通霄、台中、興達等電廠，正同步進行機組新建或改建，加之AI產業蓬勃發展，用電需求攀升，他看好郭天合的實戰經驗，認定他將是穩定供電的「定海神針」。

郭天合細數台電發電機組。台電自身有204部發電機組，如果納入民營電廠I（IPP）機組42部、離島82部，全部共328台機組。他直言，在大量新舊機組交互運作下，現在「需要的一個懂系統、懂運轉、懂維護的人，來做穩定供電的操盤手」。這也正是自己過去在水火力系統領域的專長。

因此，郭天合直言，他的核心工作就是「穩定供電」，而穩定機組運轉，是重中之重。

郭天合指出，目前台電正進入電廠更新改建潮，今年有四部機組將進入供電行列，包括台中電廠新1、新2號機與高雄興達新2、新3號機，目前皆在試運轉階段，目標今年底前接受系統調度。

另外，大潭電廠正在增建燃氣複循環機組，通霄電廠也要建新的五部複循環機組；大林電廠也進行更新改建。

未來還有台中二期、興達二期、大林三期、協和電廠更新等要持續推進；在抽蓄水力方面，大觀、明潭也在更新改建，新的大光明抽蓄水力計畫也正在走。

郭天合表示，他期望工程能如期如質趕上，達成穩定供電任務。