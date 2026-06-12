市場瞭望台／平台爭霸戰 要重視顧客數據

3月底，東南亞超級應用程式Grab宣布以6億美元，折合新台幣約192億元，收購foodpanda的台灣外送事業。若交易通過，這將是Grab成立以來，第一次把市場版圖正式踏出東南亞。而其第一站，選了台灣。

外送平台看重的，從來不只是人口數，而是履約密度。台灣的都會區高度集中，餐廳與零售據點密集，消費者習慣便利服務，行動支付與即時配送接受度高。這些條件加在一起，讓台灣成為一個很適合驗證外送、快商務、生鮮雜貨與即時履約的市場。也就是說，Grab買的不是一個App，而是一套已經被市場教育完成的消費習慣與履約網絡。

這件事的意義，遠不只是外送市場換了一個老闆。

一、平台不再只是通路，而是顧客入口。

過去把外送平台當成多一個接單來源，但實際上，當消費者的搜尋、下單、付款、評價、回購都在平台上發生，商家就不只是借平台賣東西，而是把一部分顧客關係交給平台代管。

你的商品能不能被看見，取決於平台排序；你的促銷能不能被注意，取決於平台版位；你的顧客會不會再回來，也可能取決於下一次平台推薦誰。當平台掌握入口，商家就必須面對一個現實：訂單雖然進來了，但客人未必真的屬於你。

二、外送不只是配送，而是新型履約基礎設施。

很多人以為外送競爭只是誰的外送員比較多、誰的折扣比較大，但真正的競爭已經進入更底層的系統能力。平台要管理的不只是人力，而是商家密度、路線效率、即時需求、尖峰調度、消費預測與履約成本。

當外送平台開始承接更多即時零售服務，它就會變成城市消費生活的一部分基礎設施。對企業來說，這代表平台的影響力不只在行銷端，也會進入營運端。

三、AI不只是推薦，而是分配生意的規則。

Grab不是單純的外送公司。在東南亞，它已經累積叫車、外送、生鮮採買、支付與金融服務等多種場景。若這套營運邏輯進入台灣，未來競爭就不只是誰的餐點好吃、誰的廣告打得多，而是誰能在平台演算法裡取得更好的位置。

平台愈聰明，企業如果沒有自己的品牌記憶、會員資料與回購機制，就容易被平台規則牽著走。

酷澎從韓國來，Temu從中國來，Grab從東南亞來。每一個跨境平台都不是單純帶著商品或服務進來，而是帶著母市場練出來的技術、資本、數據與營運系統進入台灣。真正值得擔心的，不是外商又來了，而是我們自己有沒有看懂台灣市場的價值。

面對這個趨勢，中小企業能做什麼？

首先，要建立自己的會員池。不是只有LINE群或粉絲頁，而是要知道誰買過、買什麼、多久回購、為什麼回購。企業如果只看平台訂單，就會有生意，卻沒有顧客。

其次，要建立自己的履約選項。外送平台可以用，但不該是唯一選項。自取、預訂、宅配、團購、企業訂單、會員直購，都可能是企業保留營運彈性的方式。

第三，要建立自己的數據回流。廣告、訂單、會員、回購與毛利不能各看各的。否則平台帶來的訂單愈多，企業反而愈不知道自己真正賺在哪裡、客人為什麼回來。

平台會換，規則會改，抽成會漲，但企業與顧客之間的關係，仍然是最重要的資產。與其擔心下一個外商什麼時候來，不如先問自己：我的客人，有沒有理由留下來。