前瞻視域／AI協作 成為策略夥伴

隨著愈來愈多企業加速導入人工智慧（AI）應用，如何調整內部營運管理策略，成為企業數位轉型過程中的關鍵課題。

企業推動營運轉型時，常因資料分散、利害關係人需求複雜等因素，導致難以快速掌握現況、釐清轉型方向並制定有效策略。若決策者能將AI的定位，從數位工具提升為策略夥伴，便能大幅加速過去仰賴人工訪談與長時間分析的策略盤點流程，協助管理者更快判斷任務的優先順序，並加速轉型策略落地。

近期研究統計指出，2025年僅有54%的企業已針對AI導入制定營運轉型策略，而這一比率預計將在2026年底提升至76%。這也顯示，AI導入已不再只是單純的技術升級，而是牽涉企業管理與營運模式轉型的重要課題。對企業決策者而言，關鍵在於如何善用AI協作，真正推動營運轉型。

以下三大應用情境，將進一步說明AI如何協助企業加速轉型與提升營運效率。

一、分析企業數據，協助制定轉型策略

營運轉型的核心，在於理解企業目前的定位與希望達成的目標，以及如何規劃可落地的轉型路徑。這通常需要營運轉型團隊進行大量訪談、彙整與分析資料，整個過程可能耗費數周甚至數月。現在企業可以將大量內部資料匯入AI工具，請AI協助分析資料。

在資訊分析完成後，AI可以輔助企業實現「任務優先」的營運管理方式，避免企業落入單純要求員工學習對AI下指令，而是先釐清員工工作中最複雜、最耗時，或目前無暇處理的高價值任務，再透過AI與培訓資源協助員工提升能力。

以Salesforce內部應用為例，營運轉型團隊可以使用內部知識文章訓練AI代理人（AI Agent），使其能以接近團隊成員的方式回答問題。對營運轉型團隊而言，AI代理人若能自動化支援員工的需求，就能大幅降低人工作業負擔。

二、協助規劃內部溝通策略

AI已被廣泛運用於撰寫Email或訊息，但在營運轉型情境中，AI的價值不只在於產出單一內容，而是能協助規劃完整的溝通策略。

企業可提供專案簡報或利害關係人資訊，請AI協助建立利害關係人分析表，並依據不同對象規劃對應訊息、溝通管道與三階段溝通計畫，包括上線前、正式上線與上線後的溝通重點。

三、衡量轉型成效與商業價值

在整個營運轉型過程中，AI可協助追蹤新工具採用率、員工是否完成指定學習路徑，以及培訓進度等基本指標。但更重要的是，AI能進一步分析員工的行為變化是否真正創造營運成效。

對企業營運轉型而言，雖然最終仍由人來做出營運決策，但當AI能承擔資料分析、初步規劃、內容生成與趨勢判讀等工作，營運轉型管理者便能將更多時間投入在真正關鍵的策略判斷與組織溝通上，讓AI不只是推動轉型的工具，更成為企業發展的策略思考夥伴。