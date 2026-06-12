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顯而立見／歸零的力量

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長）

試過逆水而行嗎？每一次划槳都像在和整條河對抗。可是一旦順著水勢，姿態就不同了。水不再是敵人，它開始托著你，甚至推著你往前。但要先找到趨勢，也就是水往哪裡流，那麼每一天都應該要歸零，才能找到著力點。

歸零不是什麼玄學，它的意思是：不要把昨天的重量，帶到今天來。而壓力從哪裡來？說穿了，就是存在與期望的張力。眼前的現實對照你心裡或別人加諸的要求，中間就拉出一條弦。

這條弦會讓你的身體響起警報，腎上腺素飆起來，讓你專注、敏銳，甚至短暫記憶力都變好。那也是為什麼你明明拖延了很久，卻能在最後一天趕完報告，因為壓力在幫你擠出額外的能量

但壓力不只是生理反應，它還是一種心理解讀。半杯水的例子再簡單不過了。你說「只剩下半杯」時，心情會下沉；你說「還有半杯」時，突然就多了希望。事實沒變，解讀不同。

更深的層次，壓力是一種自由的代價。因為你能想像未來、能做選擇，所以你必須背負不確定。

壓力提醒你：你在乎什麼，你想守護什麼。這也是為什麼人際環境那麼重要。你和誰在一起，會決定你怎麼看待那半杯水。和積極的人在一起，你會覺得「還有」；和消極的人耗在一起，總會覺得「只剩」。

歷史也證明過這件事。看看猶太民族。他們幾千年流亡，被剝奪土地，不能擁有固定資產。外在的壓力逼他們只能依靠唯一能帶走的東西：知識。文化裡，他們被要求從小辯證、提問、思考，《塔木德》訓練他們不斷挑戰和推理。作為少數又受到排斥的群體，他們又得比別人更優秀才有生存空間。

當這三股壓力交織在一起，世世代代鍛造出一種智慧資本，最後成就了科學家、哲學家、音樂家和金融家。壓力在這裡不是毀滅，而是火爐，燒出鋼鐵。

所以壓力本身是中性的。太少會讓人鬆散，太多會讓人崩解，適中的壓力，卻能讓人專注與成長。

問題不在於有沒有壓力，而在於我們能不能學會「歸零」。

歸零的第一步，是接納。水流就在這裡，別假裝沒有。第二步，是調整。把壓力導流到出口，不要讓它卡死在腦子裡。第三步，是借力。壓力不是全壞，它能催出專注。給自己一個時間盒，25分鐘只做一件小事。完成之後的成就感不是小確幸，而是方向感，告訴你水流能這樣划。

為重要場合設計一個小儀式，像運動員賽前的固定動作，讓身體提醒大腦：現在要進入狀態了。每跨過一次，你就多了一份駕馭壓力的信心。

因此，歸零不是把一切抹掉，而是把重要的放前面，次要先讓開。你還是在水裡，但你知道怎麼浮、怎麼轉身、什麼時候用力、什麼時候交給水。這時壓力就不再是敵人，而是一股溫柔的力量。

壓力 能量

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