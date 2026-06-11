淘寶跨境賣家具 木兮科技成為在台灣「到府安裝服務」獨家合作夥伴

台灣本土家裝跨境供應鏈整合公司木兮科技11日宣布，正式成為淘寶跨境家具在台灣市場的「到府安裝服務」獨家合作夥伴。淘寶宣布618檔期前開放20萬件大型沙發免集運、直郵到家的台灣服務後，木兮科技將進一步完善台灣消費者跨境購買家具的整體服務體驗。

跨境電商平台已成為台灣消費者選購居家布置商品的重要管道之一，看準大型家具跨境市場快速成長，以及消費者對上門組裝服務的需求，木兮科技與淘寶攜手，協助解決跨境家具購買後的關鍵痛點，補足家具配送到府的在地服務需求。淘寶618期間，台灣消費者只要在淘寶平台選購家具商品並加購木兮的上門組裝服務，可享淘寶618提供的各項商品滿額減、運費券、支付減免等補貼優惠外，家具組裝服務達2,000元，再享8折等疊加優惠。

過往跨海運輸破損風險、搬運及上門安裝等配套服務仍是長期影響台灣用戶跨境買家具體驗的重要挑戰。回應大型家具跨境採購後的在地服務需求，未來凡透過淘寶購買並配送至台灣的大型家具商品，皆可在淘寶App查詢由木兮科技專業團隊提供的到府組裝服務，涵蓋整合拆箱搬運、現場安裝至完工驗收等流程。服務範圍涵蓋系統櫃、衣櫃、電視櫃、餐桌、床架等超過23種品類，並提供收費牌價查詢，協助消費者享有從跨境家具商品選購、配送到府至完成安裝的一站式服務體驗，降低跨境購買大型家具的不確定性，真正實現「買得到、送得到、裝得好」的服務流程創新。

木兮科技執行長宋建澎表示隨著跨境電商平台持續升級家具選品與大件商品物流服務，台灣消費者跨境採購居家布置的習慣逐漸養成，相關服務需求也快速成長。透過與淘寶獨家合作，我們提供本地化的專業安裝與售後服務，讓跨境家具消費從單一商品交易，升級為結合採購、安裝與售後服務的完整居家服務體驗。