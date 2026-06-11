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2026新北天際影展啟航 第5度攜手長榮航空飛向世界

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空與新北市政府合作的「新北天際影展」邁向五周年，持續透過長榮航空航班將新北市紀錄片獎優選作品介紹給全球旅客。長榮航／提供
長榮航空與新北市政府合作的「新北天際影展」邁向五周年，持續透過長榮航空航班將新北市紀錄片獎優選作品介紹給全球旅客。長榮航／提供

「2026新北天際影展」啟航中！新北市政府新聞局11日攜手長榮航空（2618）舉辦記者會，宣布第5屆「新北天際影展」已正式開展，新北市紀錄片獎優選作品持續透過長榮航空全球航線機上娛樂系統航向國際。

新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」創辦16年來，始終秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，陪伴無數導演從新北走向國際。今年感謝長榮航空再度支持新北天際影展，一起攜手邁入第5周年，透過這天空中的專屬雲端平台，讓新北紀實影像隨航線飛向全世界，並持續串起不同文化交流，讓更多海外觀眾看見新北紀錄片的無限魅力。

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空除了提供安全舒適的飛行服務外，同時也非常重視文化推廣與企業永續，這五年來「新北天際影展」已成為許多旅客期待的機上片單，持續累積許多好評，向世界展現台灣軟實力。長榮航空持續拓展版圖，隨著6月26日即將開航的「台北－華盛頓」直飛航線，未來會有更多的全球旅客能在三萬英呎高空，透過「新北天際影展」感受到新北紀錄片獎無所不在的感動及台灣紀錄片的多元視角。

新聞局說明，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續上架。5月率先推出吳星螢導演《叛逆未亡人》、徐仲彥導演《讓蜜蜂回家》、張緯誌與林意婷導演《八歲K9》；7月由李亦軒導演《不完美告別》、巫致潔導演《浮巢》、蔡佳璇導演《我們的成年禮》接力；9月則播映王安民導演《高山遊民》、葉蔭龍與黃婷鈺導演《邊境．編織》、鄭博元導演《僑樑》；11月由李美儀導演《移動擂台》、陳蔚慈導演《再見小學》及龔萬祥導演《小劇人》壓軸登場，引領全球飛行旅客透過不同題材與觀點，感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。

新聞局補充，為慶祝新北天際影展邁向第五周年，今年也特別推出網路抽獎活動，即日起民眾只要至「感動，無所不在！」Facebook粉絲專頁參與線上互動，就有機會獲得由新北市政府及長榮航空提供的多項精美好禮，邀請大家一起在線上線下感受紀錄片帶來的深刻感動。

新北市侯友宜市長(右)及長榮航空孫嘉明總經理(左)共同宣布第五屆「新北天際影展」啟航，全球旅客可在長榮航空班機上欣賞新北市紀錄片獎優選作品。長榮航／提供
新北市侯友宜市長(右)及長榮航空孫嘉明總經理(左)共同宣布第五屆「新北天際影展」啟航，全球旅客可在長榮航空班機上欣賞新北市紀錄片獎優選作品。長榮航／提供

長榮航空與新北市政府合作的「新北天際影展」記者會，11日於新北市政府舉辦，由新北市侯友宜市長(右二)及長榮航空孫嘉明總經理(左二)主持啟動儀式。長榮航／提供
長榮航空與新北市政府合作的「新北天際影展」記者會，11日於新北市政府舉辦，由新北市侯友宜市長(右二)及長榮航空孫嘉明總經理(左二)主持啟動儀式。長榮航／提供

長榮航空 新北 紀錄片

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