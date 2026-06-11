快訊

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

市場壟斷？Grab併購foodpanda案 Grab：Uber無法施加影響力

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
Grab併購foodpanda一案，許多學者示警，恐形成市場壟斷，危及消費者、外送員權益。記者蘇健忠／攝影
Grab併購foodpanda一案，許多學者示警，恐形成市場壟斷，危及消費者、外送員權益。記者蘇健忠／攝影

Grab併購foodpanda一案，許多學者示警，恐形成市場壟斷，危及消費者、外送員權益。對此，Grab表示，Uber雖持有Grab 13.1%之股權，但截至2026年5月28日，其持股表決權僅為3.7%。Uber並未享有任何特殊權利，無法對Grab之公司治理、業務經營、人事任免或資本結構施加實質影響力。

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。會中討論「跨國平台對民生關鍵資料集中化之國家安全考量」、「該案結合是否應予否准—Uber 雙軌結構之競爭法評價」、「勞工保障—該案結合對外送員勞動條件之影響」。

Grab以書面回應，Uber雖持有Grab 13.1%之股權，但截至2026年5月28日，其持股表決權僅為3.7%。此外，Uber並無任何公司法或契約上之權利，得指派任何董事進入Grab董事會。Grab執行長陳炳耀持有Grab多數B類普通股，並持有Grab超過50%表決權，有權任免Grab董事會之全部董事。

Grab表示，Uber執行長Dara Khosrowshahi（下稱「DK」）於Grab進行De-SPAC上市交易前，是由陳炳耀邀請加入Grab董事會，並於De-SPAC案完成後生效擔任董事。DK以其個人身分由陳炳耀指派擔任董事，並非由Uber以股東身分所指派。

Grab強調，Uber並未享有任何特殊權利，無法對Grab之公司治理、業務經營、人事任免或資本結構施加實質影響力。

事實上，Uber亦未曾對Grab施加或試圖施加此等影響力。雖然DK受邀加入Grab董事會，其角色僅限於作為Grab董事會七名成員之一，透過參與董事會討論及董事會決議，監督Grab業務及事務之管理。DK亦已明確迴避所有涉及Foodpanda及台灣市場之Grab董事會討論及決議。

自Grab於2018年收購Uber東南亞業務至今，Grab在新加坡市場之叫車平台服務領域持續面臨激烈競爭。新加坡競爭與消費者委員會（CCCS）於2018年決定對Grab施加了一系列承諾義務，以確保叫車市場在該收購後仍維持競爭態勢。

CCCS於2018年並未認定餐飲外送市場存在實質競爭減損之情形。近年來，Grab亦面臨傳統計程車業者自行經營叫車平台服務之競爭。無論在新加坡或東南亞其他地區，無論在叫車或餐飲外送領域，競爭均十分激烈，且東南亞各國尚無任何競爭主管機關認定Grab具有壟斷地位。

Grab表示，期待與台灣相關主管機關及產業工會展開合作對話，並為在地合作夥伴及消費者提供服務。

Uber Grab 林月琴

延伸閱讀

借鏡新加坡Grab-Uber結合案 學者：壟斷市場重創競爭秩序

德國Uber持股案 律師揭市場競爭誘因改變三層機制

針對公平會審查Grab併購foodpanda案 立院舉辦公聽會

Grab 併購案恐造成外送市場壟斷 公平會列入審查考量

相關新聞

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

黃山料引發網路熱議，許多人對其文字及成功的行銷策略表達不滿，甚至涉及網路霸凌。出版業者指出，這種現象反映社會對成功者的矛盾情感，並引發對於真誠與包裝之間的討論。

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

2026新北天際影展啟航 第5度攜手長榮航空飛向世界

「2026新北天際影展」啟航中！新北市政府新聞局11日攜手長榮航空（2618）舉辦記者會，宣布第5屆「新北天際影展」已正式開展，新北市紀錄片獎優選作品持續透過長榮航空全球航線機上娛樂系統航向國際。

Grab：Uber 持股表決權3.7% 無法對公司經營施加影響力

Grab併購foodpanda一案，許多學者示警，恐形成市場壟斷，危及消費者、外送員權益。對此，Grab表示，Uber雖持有Grab 13.1%之股權，但截至2026年5月28日，其持股表決權僅為3.7%。Uber並未享有任何特殊權利，無法對Grab之公司治理、業務經營、人事任免或資本結構施加實質影響力。

空調裝修旺季到 媒合平台Zuggoi推透明報價、驗收才撥款翻轉傳統模式

隨端午時節全台氣溫飆升，冷氣空調安裝進入傳統旺季，不少民眾搶在盛夏前規劃汰舊換新。不過，根據消費爭議統計與眾多屋主真實經驗，空調安裝真正讓人頭痛的往往不是設備本身，而是施作流程長期存在「報價不透明」、「現場追加費用」與「師傅品質不一」等潛規則。

德國 Uber 持股案 律師揭市場競爭誘因改變三層機制

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。眾律國際法律事務所主持律師范國華表示，該案爭議點是市場競爭的誘因結構被改寫，將發生利益內部化、策略弱化、資訊優勢衍生國安問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。