市場壟斷？Grab併購foodpanda案 Grab：Uber無法施加影響力

Grab併購foodpanda一案，許多學者示警，恐形成市場壟斷，危及消費者、外送員權益。對此，Grab表示，Uber雖持有Grab 13.1%之股權，但截至2026年5月28日，其持股表決權僅為3.7%。Uber並未享有任何特殊權利，無法對Grab之公司治理、業務經營、人事任免或資本結構施加實質影響力。

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。會中討論「跨國平台對民生關鍵資料集中化之國家安全考量」、「該案結合是否應予否准—Uber 雙軌結構之競爭法評價」、「勞工保障—該案結合對外送員勞動條件之影響」。

Grab以書面回應，Uber雖持有Grab 13.1%之股權，但截至2026年5月28日，其持股表決權僅為3.7%。此外，Uber並無任何公司法或契約上之權利，得指派任何董事進入Grab董事會。Grab執行長陳炳耀持有Grab多數B類普通股，並持有Grab超過50%表決權，有權任免Grab董事會之全部董事。

Grab表示，Uber執行長Dara Khosrowshahi（下稱「DK」）於Grab進行De-SPAC上市交易前，是由陳炳耀邀請加入Grab董事會，並於De-SPAC案完成後生效擔任董事。DK以其個人身分由陳炳耀指派擔任董事，並非由Uber以股東身分所指派。

Grab強調，Uber並未享有任何特殊權利，無法對Grab之公司治理、業務經營、人事任免或資本結構施加實質影響力。

事實上，Uber亦未曾對Grab施加或試圖施加此等影響力。雖然DK受邀加入Grab董事會，其角色僅限於作為Grab董事會七名成員之一，透過參與董事會討論及董事會決議，監督Grab業務及事務之管理。DK亦已明確迴避所有涉及Foodpanda及台灣市場之Grab董事會討論及決議。

自Grab於2018年收購Uber東南亞業務至今，Grab在新加坡市場之叫車平台服務領域持續面臨激烈競爭。新加坡競爭與消費者委員會（CCCS）於2018年決定對Grab施加了一系列承諾義務，以確保叫車市場在該收購後仍維持競爭態勢。

CCCS於2018年並未認定餐飲外送市場存在實質競爭減損之情形。近年來，Grab亦面臨傳統計程車業者自行經營叫車平台服務之競爭。無論在新加坡或東南亞其他地區，無論在叫車或餐飲外送領域，競爭均十分激烈，且東南亞各國尚無任何競爭主管機關認定Grab具有壟斷地位。

Grab表示，期待與台灣相關主管機關及產業工會展開合作對話，並為在地合作夥伴及消費者提供服務。