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空調裝修旺季到！媒合平台Zuggoi推透明報價、驗收才撥款翻轉傳統模式

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
拒絕冷氣安裝拆盲盒！Zuggoi意以透明報價、公開評價與自選廠商機制，協助消費者。業者／提供
拒絕冷氣安裝拆盲盒！Zuggoi意以透明報價、公開評價與自選廠商機制，協助消費者。業者／提供

隨端午時節全台氣溫飆升，冷氣空調安裝進入傳統旺季，不少民眾搶在盛夏前規劃汰舊換新。不過，根據消費爭議統計與眾多屋主真實經驗，空調安裝真正讓人頭痛的往往不是設備本身，而是施作流程長期存在「報價不透明」、「現場追加費用」與「師傅品質不一」等潛規則。

看準此市場痛點，冷氣空調安裝數位媒合平台「Zuggoi速購意」正式上線，導入「全程數位監管」與「驗收滿意才撥款」的第三方保障機制，試圖打破傳統安裝亂象。

Zuggoi指出，過往民眾不論透過傳統冷氣行或電商平台選購，標榜一次裝到好，卻時常面臨被動接收指派師傅、施作品質全憑運氣，甚至到府二次加價的風險。

該平台定位如同空調界的Uber，核心目標是協助消費者降低冷氣空調安裝過程中的資訊落差與決策門檻，讓空調安裝變得像單鍵叫車一樣簡單、透明。

業界表示，傳統冷氣行與電商網購在施作人員經驗與服務品質上，消費者往往難以事前掌握。Zuggoi則主打一鍵精準媒合、透明報價有依據、參考評價自選師傅等核心服務，消費者僅需線上填寫空間坪數與需求，平台即可快速提供設備建議與價格區間。

此外，Zuggoi指出，平台合作廠商皆採透明化報價，依實際場勘結果提供正式報價單，將設備規格、施工內容與費用項目清楚列示，能有效降低因資訊不完整而產生的額外費用爭議。

針對最容易引發糾紛的工程款項問題，Zuggoi強調其「驗收滿意才撥款」的第三方機制。從線上媒合、場勘安排到實際施工，平台皆保留完整紀錄，若過程中發生溝通落差或施工疑慮，平台將適時協助釐清，並待用戶親自確認施工品質無誤後，才會進行款項撥付，從根本上降低傳統工程中常見的施工糾紛與爭議風險。

空調媒合平台Zuggoi推透明報價、自選廠商與驗收保障三大機制，並導入媒合安裝三階段流程。業者／提供
空調媒合平台Zuggoi推透明報價、自選廠商與驗收保障三大機制，並導入媒合安裝三階段流程。業者／提供

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