德國Uber持股案 律師揭市場競爭誘因改變三層機制

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。眾律國際法律事務所主持律師范國華表示，該案爭議點是市場競爭的誘因結構被改寫，將發生利益內部化、策略弱化、資訊優勢衍生國安問題。

中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬提到，2024年Uber Eats以9.5億美元併購foodpanda，公平會以兩家併購後市占率高達九成以上，具有顯著的限制競爭疑慮為由否決。

駱秉寬認為，現東南亞外送龍頭Grab擬以6億美元收購foodpanda，由於Uber持股Grab約13.5%，為最大單一法人股東、一席董事，且Uber對foodpanda的德國母公司持股約為24.99%，若加計認購權證比例高達36.83%，恐已形成「協調型的雙寡占市場」。

駱秉寬表示，在數位經濟時代，該案應屬於「協調型雙寡占＋平台市場＋交叉持股」的結構型案例，以歐盟為例，不能單純只看股權的比例，會從市場結構是否高度集中、市場參與者是否更不容易競爭、買賣方股權與治理是否存在相互影響力等結構層面來審查。

駱秉寬指出，歐盟監管機構將採取行為性禁令（強制定價、禁止資訊共享、設防火牆），或者結構性禁令（強制出售部分業務、交叉持股或剝離拆分），甚或作出禁止交易等處分。

范國華則說，該案真正的爭議點，不是Uber是否控制，而是市場競爭的誘因結構是否已被改寫。一旦成案，Uber將同時持有買方、賣方及市場競爭者的重要利益。

范國華舉例，2026年5月27日，Delivery Hero依德國「證券交易法」第38條公告，Uber已經取得24.99%直接表決權，加上11.84%的衍生性金融工具，合計是36.83%的經濟持股。Delivery Hero估值約有120億歐元。

范國華指出，德國強制公開收購的門檻是30%，而Uber已經取得24.99%直接表決權，形同一隻手累積實質影響力，另外一隻手規避強制公開收購的義務。

以前述案件為例，范國華說明，誘因改變的三層機制，第一個機制是「利益內部化」。Uber同時持有買方Delivery Her 跟賣方母公司 Delivery Hero，跟台灣競爭者 Uber Eats，對其中任一方的激烈競爭，都會傷到自己另一個投資部位。所以不需要任何協議，價格與抽成競爭誘因就會下降。

第二個機制是「策略弱化」，董事席次、投資人關係、資本市場訊息，都會彼此收斂。第三個機制是「資訊優勢」，平台競爭的核心，是演算法跟補貼策略，以及低價供應鏈；其中涉及中國產品有低價優勢，衍生國安問題。

范國華強調，公平會2024年4月25日，在委員會明確認定「Uber直接收購 Foodpanda ，將消除主要競爭壓力，提高消費者價格與餐飲業的抽成，依『公平交易法』第13條第1項禁止結合」。如今希望公平會也要考量這些因素。