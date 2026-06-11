快訊

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

意想不到的復甦！荷莫茲海峽關閉 埃及蘇伊士運河運輸量成長近30%

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安擬設排富門檻 年收200萬元在台北成家難

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北恐怕仍難卡位。圖／台灣房屋提供
新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北恐怕仍難卡位。圖／台灣房屋提供

新青安2.0版方案傳出初版出爐，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北恐怕仍難卡位。台灣房屋集團統計實價登錄資料2026年的交易資料，若以台北市平均購屋總價約3250萬元估算，在貸款八成、利率2.5%、30年期條件下，貸款金額約2600萬元，每月房貸支出約10.3萬元，若以內政部公布2025年Q4全國房貸負擔率40%來推算，月收入至少要25萬。換言之，即使是雙薪家庭，若家庭年收入未達300萬，要負擔台北市平均住宅總價仍有相當壓力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安2.0初版設限，目的在將資源集中，不過申請人收入上限若採全國一致門檻，難以反映區域房價和房貸負擔率的差異。

張旭嵐分析，銀行評估申請人財力時，除了薪資收入之外，也會綜合考量收支比，包括家庭生活開支、卡債及既有貸款等負債，若以較合理的房貸負擔率40%估算，在房貸利率2.5%、貸款30年的條件下，年收入200萬元、月收入約16.7萬元的家庭，每月合理房貸支出約6.7萬元，可貸款金額約1,670萬元，推算可購買房屋總價僅2090萬元，比對目前北市均價超過3000萬，能力和現實有明顯差距。

觀察台北市各區的總價，蛋黃區大安區均價4000萬以上，中正、松山、信義和內湖，均價也超過3000萬，唯一在2000萬以下的只有萬華區，平均單價67.3萬，總價1703萬，坪數約25坪，大同區平均總價2043萬，也勉強列入可負擔區域。

台灣房屋萬華捷運旗艦店店長陳國欽表示，萬華和大同區都屬於舊城區，老屋多，部分高機能地段雖有較新的大樓或新案，但供給則以套房或1+1的小宅為主，因此看起來總價相對親民，不過對於有規劃結婚成家的購屋者來說，這兩區的房型坪數和區域環境，未必能符合家庭客層需求。

新青安 台北 房貸

延伸閱讀

首季高雄家戶密度成長「蛋白跑贏蛋黃」 台積宅區奪冠

AI 產業聚落成形 信義房屋專家看好林口房市升級科技新核心

寧養毛孩不養小孩！全台犬貓數超車幼童逾52萬

國內工業土地交易新天價 世紀鋼113億買觀音工業區8.3萬坪土地

相關新聞

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

黃山料引發網路熱議，許多人對其文字及成功的行銷策略表達不滿，甚至涉及網路霸凌。出版業者指出，這種現象反映社會對成功者的矛盾情感，並引發對於真誠與包裝之間的討論。

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

2026新北天際影展啟航 第5度攜手長榮航空飛向世界

「2026新北天際影展」啟航中！新北市政府新聞局11日攜手長榮航空（2618）舉辦記者會，宣布第5屆「新北天際影展」已正式開展，新北市紀錄片獎優選作品持續透過長榮航空全球航線機上娛樂系統航向國際。

Grab：Uber 持股表決權3.7% 無法對公司經營施加影響力

Grab併購foodpanda一案，許多學者示警，恐形成市場壟斷，危及消費者、外送員權益。對此，Grab表示，Uber雖持有Grab 13.1%之股權，但截至2026年5月28日，其持股表決權僅為3.7%。Uber並未享有任何特殊權利，無法對Grab之公司治理、業務經營、人事任免或資本結構施加實質影響力。

空調裝修旺季到 媒合平台Zuggoi推透明報價、驗收才撥款翻轉傳統模式

隨端午時節全台氣溫飆升，冷氣空調安裝進入傳統旺季，不少民眾搶在盛夏前規劃汰舊換新。不過，根據消費爭議統計與眾多屋主真實經驗，空調安裝真正讓人頭痛的往往不是設備本身，而是施作流程長期存在「報價不透明」、「現場追加費用」與「師傅品質不一」等潛規則。

德國 Uber 持股案 律師揭市場競爭誘因改變三層機制

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。眾律國際法律事務所主持律師范國華表示，該案爭議點是市場競爭的誘因結構被改寫，將發生利益內部化、策略弱化、資訊優勢衍生國安問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。