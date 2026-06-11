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高齡化遇上老屋潮！ 專家：20年後逾4成住宅成老屋 銀髮居住挑戰嚴峻

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國家住都中心董事長花敬群今日出席「2035邁向產官民參與未來論壇」，指出銀髮居住危機迫在眉睫。記者曾原信／攝影
國家住都中心董事長花敬群今日出席「2035邁向產官民參與未來論壇」，指出銀髮居住危機迫在眉睫。記者曾原信／攝影

台灣邁入超高齡社會，但關注長照、人力缺口之際，「住宅老化」的危機也正在加速逼近。國家住都中心董事長花敬群今日出席「2035邁向產官民參與未來論壇」時指出，未來20年，台灣將同時面臨人口老化與房屋老化的雙重挑戰，而且房屋老化速度甚至可能比人口老化更快。若不及早因應，高齡者未來恐將陷入「人老、屋也老」的居住困境。

花敬群表示，目前全台屋齡超過50年的住宅約占總住宅存量14%至15%，雖然比例仍低於65歲以上人口占比，但若依照目前都市更新與住宅興建速度推估，10年後50年以上老屋占比將突破三成，20年後甚至可能超過四成，顯示住宅老化速度可能是人口老化的兩倍。

「未來高齡者的居住問題，將是台灣必須面對的重要課題。」花敬群指出，從戶籍資料觀察可發現，戶長年齡愈高，所居住的房屋也愈老舊，而年輕家庭居住的新建住宅比例則較高。換句話說，未來新住宅供給有限的情況下，高齡者可能更容易居住在缺乏無障礙設施、耐震能力不足、生活機能逐漸退化的老屋之中。

根據國發會推估，台灣將於2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%；到了2035年前後，高齡人口更可能接近總人口三成。隨著獨居長者、老老照顧家庭持續增加，住宅環境與照顧服務如何整合，已成為高齡政策的重要課題。

花敬群認為，台灣其實已具備相當成熟的銀髮產業基礎，無論是住宅、照護、金融、保險、健康促進、智慧科技或生活服務領域，都已累積不少經驗與創新能量。然而目前最大的挑戰，在於缺乏跨部會、跨產業的整合平台，無法有效串聯各方資源。

花敬群說，目前已有超過70家企業投入銀髮相關產業，涵蓋十餘種不同服務類型，但未來若要真正建立完整的高齡生活支持系統，仍需政府以更高層級的政策思維推動整合，結合國發會、經濟部、衛福部、內政部等部會力量，共同打造高齡友善環境。

論壇也特別邀請日本專家分享高齡住宅與照護服務發展經驗。花敬群表示，日本比台灣更早進入超高齡社會，在高齡住宅、社區照護及產業整合方面累積許多值得借鏡的經驗，未來10年是台灣銀髮產業發展最關鍵的黃金期。面對人口結構快速變遷，高齡化不應只被視為社會福利議題，而應提升至國家發展與產業升級的戰略層次思考。

花敬群 高齡化 超高齡社會

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