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Grab 併購案恐造成外送市場壟斷 公平會列入審查考量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。記者蔡晉宇／攝影
立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。記者蔡晉宇／攝影

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。有關學者及各界擔憂併購案造成市場壟斷，公平會表示，相關問題都會納入審查時考量。另消保處表達關心消費者權益，勞動部也說必須保障外送員工作權益。

公聽會第二節，探討「該案結合是否應予否准—Uber雙軌結構之競爭法評價」。第三節探討「勞工保障—該案結合對外送員勞動條件之影響」。

針對學者意見，公平會認為，「市占率」可能只是申報門檻的參考依據，或深入調查案件是否涉及「反競爭效果」的考量因素，例如美國也有採取相關作為。至於實質控制力的問題，公平會未來如果正式審理Grab併購案，一定會加以審查這項要素，此為公平交易法在結合管制裡面要考量因素之一。

有關少數股權問題，公平會表示，將考量是否引發「單方效果」，意即某公司占有明顯優勢，可以不顧其競爭對手，單方面提高售價、降低品質、減少創新能力等。併購案是否導致聯合壟斷（協同效果），這在公平會處理原則之中，也有明文規定審查時必須考慮。

公平會指出，有關新加坡Grab-Uber結合案，或Uber跟Foodpanda有非競爭協議，這些因素都會被公平會在審查時納入考量。

對於Foodpanda跟Uber Eats併購案，行政院消保處強調，不能因為兩大業者的結合，而影響到消費者權益。例如，該案最後可能產生一個獨大的業者，由其可決定單一的定價。這在業者第三方併購、互相持股的情況中，都有可能發生。業者最後可任意增加費用，罔顧消費者權益。

消保處提醒，一旦併購之後，Foodpanda跟Uber Eats兩間外送平台的「會員權益」可能也受影響。此外，兩大平台業者都是透過網路做交易，後台保有消費者個資、預付款數據等，之後如果完成併購，可能也會有資料外洩、未經同意不當使用的情形。相關建議，消保處都請公平會納入考量。

消保處也說，公平會應該請教相關消費者保護團體。依照「消保法」第三條規定，任何跟消費者權益有關的法令措施、政府政策，都應該徵詢相關的消費者保護團體的意見。

勞動部強調，併購案不應影響任何一個外送員的工作權益。原本Foodpanda提供的任何勞動條件、報酬計算、獎金規範，不可以片面變動。最重要的是，7月24日外送專法將上路，任何業者欲加入平台市場的運作，也必須遵守外送專法。

Grab 公平會 林月琴 foodpanda

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