房市暖風吹起！華固砸近20億元買央北790坪角地 每坪250萬元創新高

房市浮現回暖訊號，華固建設（2548）再度出手獵地。華固11日公告，以總金額19.77億元向4位自然人，取得位在央北重劃區「新北市新店區斯馨段土地」，基地面積約790.93坪，換算每坪土地單價250萬元，創下區域新高。

華固總經理洪嘉昇表示，該塊地位在央北二路跟啟文路交叉口，是一個三面臨路的角地，正面對新店14張公園，預計最快2028年第1季推案，坪數預計規劃符合市場的27~40坪左右，未來每坪開價應該朝三位數邁進，總銷約在62-65億元。

華固在央北的第一案為「華固譽誠」，過去在房市低迷中，不到半年就繳出已售逾八成的佳績。洪嘉昇表示，「華固譽誠」推出後，發現市場反應良好，也有許多客戶期待華固能有第二個案子，此次購置的土地地段非常優越，正面對14張公園，擁有永久棟距，且鄰近捷運站，加上公司品牌加持，有信心未來銷售表現也會不錯。

談到近期房市，洪嘉昇表示，5、6月的市場氛圍已經比第1季好很多，且央行總裁楊金龍表示「選擇性信用管制就到這裡」，目前新竹以北的狀況都很好，加上股市漲到4萬點後，也有些人提早獲利了結，部分把資金轉向房地產。

洪嘉昇表示，過去房市受到政策壓抑買氣，但造價仍然上漲很多，房價沒漲其實就是有修正，因為沒有把價格轉嫁到消費者身上。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，央北土地賣一塊少一塊，已逐漸得往十四張方向發展，逐步飽和也讓央北新案站上單坪百萬元，不乏都為高價建商作品就更不意外。

另一方面，央北區域本就以區域高價地帶規劃，此次案例走勢也就不言之明，而央北先前地價約在每坪200-220萬元，此次地段位置更好，創高也屬合理，而近期央行姿態放軟，也讓建商此舉更顯相得益彰，或許規劃時期就看準猜中央行心思。