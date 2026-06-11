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假租約、冒名申請全盯上 國土署：租補詐領直接送辦

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
國土署近期已發現部分縣市出現同一地址異常多人申請的案件，已鎖定進一步調查是否造假。記者黃義書／攝影
國土署近期已發現部分縣市出現同一地址異常多人申請的案件，已鎖定進一步調查是否造假。記者黃義書／攝影

租金補貼申請戶數已突破100萬戶，但國土署近期發現部分案件出現同一地址多人申請、冒名申請或租約造假等異常情形。國土署強調，只要查獲偽造租約、假冒身分或虛報租屋事實等違規行為，除追回補助款外，一律移送司法及警察機關調查，提醒民眾不要心存僥倖。

國土署表示，截至今年5月底，「300億元中央擴大租金補貼」專案申請戶數已超過100萬戶，其中核定補助約85.4萬戶，政策滿意度達7成，顯示補貼對減輕租屋族負擔已有明顯成效。

由於分租是租屋市場常見型態，政府自2023年起放寬規定，同一份租約若有兩人以上共同承租，可分別申請租金補貼。不過，也因此出現少數民眾利用偽造租約、冒用家人名義，甚至由房東透過人頭申請補貼等違規情形。

國土署指出，近期已發現部分縣市出現同一地址異常多人申請的案件，將請地方政府進一步查核是否確實居住。若查獲涉及偽造文書、冒名申請或租屋事實不符等情況，除撤銷補助資格外，也將追回已領取的補貼款項，並移送司法及警察機關偵辦。

此外，今年起租金補貼新增居住安全規定，租住於頂樓加蓋等未辦保存登記的建物，原則上不得申請租金補貼。不過，既有補貼戶可適用一年緩衝期，補貼資格可維持至今年12月底。

國土署表示，已透過簡訊通知受影響民眾，並在租金補貼網站提供包租代管資訊。同時也與衛福部合作，透過社工及租賃服務業者協助弱勢家庭尋找合法住宅。目前已完成約80戶有搬遷意願家庭的家訪，希望協助民眾在緩衝期內搬遷至合法且安全的居所，持續享有租金補貼資格。

租金補貼 國土署

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