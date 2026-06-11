快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

臺韓觀光交流會議墾丁登場 共商合作新契機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

第39屆臺韓觀光交流會議，11日於屏東墾丁登場，來自臺灣與韓國觀光產官學界近200位代表齊聚國境之南，共同探討兩國觀光市場發展趨勢、區域旅遊合作、永續觀光及未來政策方向。會場氣氛熱絡，不僅展現臺韓觀光交流的深厚情誼，也為未來雙方觀光合作開啟更多可能。

本屆會議匯聚臺韓觀光界重量級人士，包括屏東縣長周春米、臺灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、臺灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署副署長黃勢芳，以及韓國旅行業協會（KATA）會長李振錫等貴賓出席，共同見證臺韓觀光交流邁入新的里程碑。

縣長周春米開場即以國、台、客、原等語言向大家問好，並介紹屏東位於臺灣最南端，擁有陽光、海洋、山林與多元文化等豐富觀光資源，近年來越來越多韓國旅客開始深入探索臺灣地方城市，而屏東所展現的自然療癒感、特色美食與慢活氛圍，逐漸成為韓國旅客心中的旅遊新亮點。期待透過此次面對面的交流對話，進一步深化臺韓觀光夥伴關係，攜手開拓雙向旅遊市場，共創互惠雙贏的新契機。

周縣長說，韓國一直是屏東重要的國際客源市場之一，未來將持續透過國際交流、產業合作及觀光行銷推廣，深化與韓國觀光業界的連結，吸引更多韓國旅客走進屏東、認識屏東，感受國境之南獨有的人文風情與自然魅力，讓屏東成為韓國旅客造訪臺灣不可錯過的重要旅遊目的地。

根據交通部觀光署統計，去年韓國旅客來臺突破102萬人次，占整體來臺旅客近12%；其中造訪屏東約11.6萬人次，占來臺韓國旅客約11%，顯示韓國市場對屏東具有高度成長潛力，也成為屏東推動國際觀光的重要目標客源之一。

韓國業者談及屏東旅遊印象時，不約而同給予高度評價。此次參訪行程中，韓國代表團親身感受墾丁湛藍海景、恆春半島遼闊地貌及屏東獨有的自然風光，沿途不時發出讚嘆聲，對於南臺灣的陽光、海洋與壯麗景致留下深刻印象。許多韓國業者表示，屏東兼具自然景觀、人文特色與度假氛圍，極具國際旅遊市場吸引力，未來相當看好作為韓國旅客深度旅遊目的地的發展潛力。

屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維，於會議中進行「屏東未來」專題簡報，向韓方貴賓介紹屏東觀光發展成果與未來願景，分享近年重大觀光建設、國際活動辦理及海外行銷推廣成果，並說明高鐵延伸屏東計畫、交通路網優化及重大交通建設推動進度，展現屏東持續提升旅遊可及性與國際接待能量的決心。

墾丁 觀光 簡余晏

延伸閱讀

台韓觀光交流會議屏東登場 觀光署：雙向互訪總人次達285萬

蕭美琴出訪友邦行程將落幕 分享達成外交三大成果

台中大甲高中學生赴韓交流 共學共餐實地互動

款宴法國國民議會訪團 韓國瑜：感謝長期為台發聲

相關新聞

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

黃山料引發網路熱議，許多人對其文字及成功的行銷策略表達不滿，甚至涉及網路霸凌。出版業者指出，這種現象反映社會對成功者的矛盾情感，並引發對於真誠與包裝之間的討論。

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

新青安2.0擬設排富條款 專家：想買北市「不墊腳買房」年收要破300萬

新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北市恐怕仍難卡位。

基隆港氯磺酸異常洩漏 中華化：非半導體原料、對營運無重大影響

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，於11日上午5時30分發生化學品貨櫃氯磺酸異常洩漏事件。中華化（1727）針對該事件發聲明表示，此次事件產品為氯磺酸，為該公司經常性進口之產品原料，現場狀況已獲控制，現場並無人員傷亡；且該原料並非用於半導體製程。

全聯618神券來了！限量1折券開搶 AirPods 最低68元帶回家

迎戰618購物節，全聯電商宣布自6月12日起提前啟動暖身檔期，不僅祭出消費滿1,500元送1,000福利點、限量1折神券等優惠，更推出連續七天的「68元爆殺品」活動，包括Apple AirPods 4、SONY降噪耳機、伊萊克斯無線吸塵器等熱門商品都將限量下殺68元開搶，搭配最高10%福利點回饋，搶攻年中最大電商購物商機。

首位女性！第九屆台北市代銷公會理事長 由遠雄房地產總座張麗蓉接任

成立已逾24年的台北市不動產代銷經紀商業同業公會，6月9日選出第九屆理事長、首位女性代表暨遠雄房地產總經理張麗蓉；新任理事長張麗蓉11日表示，為未來任期內，希望打造一個平衡、共好、溫暖而有方向的團隊，團隊希望朝「共好‧共贏」匯聚眾力、共榮共贏，「以和為貴」和而聚力、共創價值，「水到渠成」厚植根基、順勢而成，三大目標一起前進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。