安集取得中科院軍工產品技術授權 盼開啟另一波營運高峰

安集(6477)衝刺金屬3D列印版圖，今日宣布已取得中科院技術授權，透過中科院技術移轉智慧輔助外骨骼系統，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險，除應用於軍規產品外，也可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健 。

安集近來專注金屬3D列印領域，集團公司從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可完成擁有產業一條龍優勢，且成功建立非紅供應鏈。

安集也將軍工產品列為集團重要發展趨勢，而金屬3D列印在此產業領域，具備天然的競爭利基，除了能夠製造重量輕、結構複雜的零件，進一步提升續航力與靈活度外，該技術縮短了設計到量產的時程，使得客製化與快速迭代得以實現，符合軍工領域對研發與交付速度的需求。

安集也透過控制粉末材料與列印工藝，製造出的零件能確保強度與耐久性，滿足軍規對可靠度的要求；中科院持續投入智慧輔助外骨骼系統研發，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險。

安集表示，該系統採模組化設計，並透過生物力學與運動分析進行驗證，評估下肢扭力輸出與穩定性表現。中科院智慧輔力外骨骼系統屬於具高度延展性的軍民通用研發項目，其技術成果未來可依不同需求場域進行調整與延伸。在國防相關研究面向上，可作為特定作業需求的技術儲備；在民用領域方面，亦可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健等研究方向，展現跨領域應用的可能性。相關後續應用正朝向技術成熟度、實證結果進行。

安集強調取得中科院外骨骼的專利技術授權，將藉由中科院專業領先的技術指導，搭配安集自身的生產製造能量，中科院的尖端技術為產品注入了核心大腦，而安集的生產製造能量則提供了穩固的骨架。這種「研發引領、生產落地」的模式，期望將帶領安集進入軍工成長賽道，開啟公司另一波營運高峰。