快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

安集取得中科院軍工產品技術授權 盼開啟另一波營運高峰

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安集董事長黃國棟（左）與中科院簽署外骨骼的專利技術授權，擴大金屬3D列用在軍工、工業製造、物流搬運及醫療復健 的應用。圖／安集提供
安集董事長黃國棟（左）與中科院簽署外骨骼的專利技術授權，擴大金屬3D列用在軍工、工業製造、物流搬運及醫療復健 的應用。圖／安集提供

安集(6477)衝刺金屬3D列印版圖，今日宣布已取得中科院技術授權，透過中科院技術移轉智慧輔助外骨骼系統，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險，除應用於軍規產品外，也可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健 。

安集近來專注金屬3D列印領域，集團公司從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可完成擁有產業一條龍優勢，且成功建立非紅供應鏈。

安集也將軍工產品列為集團重要發展趨勢，而金屬3D列印在此產業領域，具備天然的競爭利基，除了能夠製造重量輕、結構複雜的零件，進一步提升續航力與靈活度外，該技術縮短了設計到量產的時程，使得客製化與快速迭代得以實現，符合軍工領域對研發與交付速度的需求。

安集也透過控制粉末材料與列印工藝，製造出的零件能確保強度與耐久性，滿足軍規對可靠度的要求；中科院持續投入智慧輔助外骨骼系統研發，整合感測、控制與動力模組，使穿戴者於高負重搬運或高強度作業時獲得有效輔助，降低疲勞與受傷風險。

安集表示，該系統採模組化設計，並透過生物力學與運動分析進行驗證，評估下肢扭力輸出與穩定性表現。中科院智慧輔力外骨骼系統屬於具高度延展性的軍民通用研發項目，其技術成果未來可依不同需求場域進行調整與延伸。在國防相關研究面向上，可作為特定作業需求的技術儲備；在民用領域方面，亦可延伸至工業製造、物流搬運及醫療復健等研究方向，展現跨領域應用的可能性。相關後續應用正朝向技術成熟度、實證結果進行。

安集強調取得中科院外骨骼的專利技術授權，將藉由中科院專業領先的技術指導，搭配安集自身的生產製造能量，中科院的尖端技術為產品注入了核心大腦，而安集的生產製造能量則提供了穩固的骨架。這種「研發引領、生產落地」的模式，期望將帶領安集進入軍工成長賽道，開啟公司另一波營運高峰。

中科院

延伸閱讀

晉弘電子式關節鏡獲台灣TFDA核准上市 獨家授權愛派司在台銷售

貿聯斥資269億 跨國併購衝 AI 強化資料中心布局

英飛凌攜手西門子 強攻 AI 資料中心電力保護商機

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

相關新聞

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

黃山料引發網路熱議，許多人對其文字及成功的行銷策略表達不滿，甚至涉及網路霸凌。出版業者指出，這種現象反映社會對成功者的矛盾情感，並引發對於真誠與包裝之間的討論。

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

新青安2.0擬設排富條款 專家：想買北市「不墊腳買房」年收要破300萬

新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北市恐怕仍難卡位。

基隆港氯磺酸異常洩漏 中華化：非半導體原料、對營運無重大影響

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，於11日上午5時30分發生化學品貨櫃氯磺酸異常洩漏事件。中華化（1727）針對該事件發聲明表示，此次事件產品為氯磺酸，為該公司經常性進口之產品原料，現場狀況已獲控制，現場並無人員傷亡；且該原料並非用於半導體製程。

全聯618神券來了！限量1折券開搶 AirPods 最低68元帶回家

迎戰618購物節，全聯電商宣布自6月12日起提前啟動暖身檔期，不僅祭出消費滿1,500元送1,000福利點、限量1折神券等優惠，更推出連續七天的「68元爆殺品」活動，包括Apple AirPods 4、SONY降噪耳機、伊萊克斯無線吸塵器等熱門商品都將限量下殺68元開搶，搭配最高10%福利點回饋，搶攻年中最大電商購物商機。

首位女性！第九屆台北市代銷公會理事長 由遠雄房地產總座張麗蓉接任

成立已逾24年的台北市不動產代銷經紀商業同業公會，6月9日選出第九屆理事長、首位女性代表暨遠雄房地產總經理張麗蓉；新任理事長張麗蓉11日表示，為未來任期內，希望打造一個平衡、共好、溫暖而有方向的團隊，團隊希望朝「共好‧共贏」匯聚眾力、共榮共贏，「以和為貴」和而聚力、共創價值，「水到渠成」厚植根基、順勢而成，三大目標一起前進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。