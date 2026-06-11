基隆港氯磺酸異常洩漏 中華化：疑墊片老化遇雨致煙霧、非半導體原料

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，於11日上午5時30分發生化學品貨櫃氯磺酸異常洩漏事件。中華化（1727）針對該事件發聲明表示，此次事件產品為氯磺酸，為該公司經常性進口之產品原料，現場狀況已獲控制，現場並無人員傷亡；且該原料並非用於半導體製程。

針對此次洩漏事件原因，中華化表示，經基隆港務局警察單位初步研判，為法蘭墊片老化並遇到雨水產生煙霧，並無實際直接洩漏之情形，有關確切原因目前尚在調查中，最後仍以檢察機關最後報告為主。

此次事件之產品為氯磺酸，係中華化經常性進口之原料產品。本批貨物及貨櫃係均由上海邁可進出口有限公司供應，並非本公司設備，並委由世運船務股份有限公司辦理海運運輸作業，貨物抵台後由捷聖報關股份有限公司協助辦理報關相關事宜。

中華化也強調，事故發生後，公司已立即啟動緊急應變機制，第一時間指派相關人員趕赴現場，並主動提供必要安全防護裝備，全力配合基隆港務局、消防單位及相關主管機關進行應變處置作業。

據現場人員回報，截至目前為止，現場狀況已獲控制，相關單位持續依標準程序進行安全監測及後續處理作業，現場並無人員傷亡情形，本公司將持續配合相關單位辦理後續應變及安全確認工作。

中華化也說，公司長期重視安全管理，針對原料採購、運輸及營運作業均依國際標準安全規定辦理相關作業並投保相應保險。此次事件涉及之貨物及相關作業均已投保適當保險，如發生損害，後續將依相關法令規定、保險契約內容及主管機關要求妥善辦理相關程序，以保障各利害關係人權益。

中華化表示，公司高度重視此次事件，已同步啟動內部調查程序，除追查原料供應商作業問題外並將全力配合主管機關及相關單位進一步釐清事故發生原因。由於本次事件涉及原料供應、國際運輸及港區作業等多個環節，相關原因仍待專業調查確認，本公司將尊重調查結果並依法辦理後續相關事宜。

後續公司亦將全面檢視原料運輸、倉儲及安全管理作業流程，強化風險管控措施，持續提升整體作業安全管理水準，並與供應商、物流及運輸合作夥伴共同檢討精進相關作業機制。

初步評估，此次事件純屬偶發特殊事件數量微小，也並非用於半導體製程，且公司備有安全庫存對公司營運及財務狀況無重大影響，實際影響情形將持續追蹤評估，並依相關規定辦理後續資訊揭露作業。

中華化表示，公司一向秉持「安全第一、預防優先」之經營理念，對於此次事件造成社會各界關注深表歉意。未來將持續精進安全管理制度，強化供應鏈及物流運輸管理機制，並與相關合作夥伴共同落實風險控管措施，以維護作業安全及公共安全，避免類似事件再次發生。