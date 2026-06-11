Grab併購Foodpanda案 學者提醒「物流數據」資安風險

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲提醒，重要問題不是擁有多少股份，而是掌握多少資訊，跨國企業只要能接觸物流數據，就具備戰略價值。

公聽會第一節，探討「跨國平台對民生關鍵資料集中化之國家安全考量」。

蘇紫雲表示，平台洩露個人聯絡資訊的情報問題，其實國家組織也面對此種潛在威脅。近年歐洲各國接連偵破或調查，涉及中國大陸物流與供應鏈間諜、情報安全案件，如德國萊比錫機場貨運資訊洩漏案，反映國安重點，逐漸延伸到物流網路、供應鏈資料庫。

蘇紫雲提醒，現有案例中，必須注意，「企業實質影響力」比股權比例更重要。各國安全概念開始重新評估，由「股東控制權」（Ownership）走向審查「實質影響力」（Operational Influence）、與資料的「可視權」（Visibility）。

蘇紫雲提到，以往審查外資投資時，大家都習慣以股權比例作為主要標準，例如持股超過50%的情形等。然而，現在真正重要的問題不是擁有多少股份，而是掌握多少資訊。以物流產業為例，一家企業即使只擁有少數股權，但只要能夠接觸貨物流向與管理，就已具備相當程度的戰略價值。

高雄大學政治法律系教授廖義銘認為，在數位平台的跨國併購的審查中，國安不應該是例外條款，而必須是先決要件。他主張，舉證責任應該由Grab來承擔，而非由國家自證無虞。

廖義銘提到，Grab是一家在新加坡註冊、業務遍及全東南亞的跨國企業，其資本結構複雜，背後涉及多國的投資人。Foodpanda在台灣累積了數百萬筆的用戶資料、消費者日常移動軌跡、商家的營業數據等，這些資料一旦集中在跨國平台手中，就會有洩漏風險。

廖義銘表示，公平會雖然以審查市場競爭秩序為法定職責，但作為行政機關，每一個決定都應該代表政府整體。社會大眾不會把公平會的放行，解讀為競爭法上的沒有問題，而是政府同意這樁併購，這就是行政的分量。建議公平會應主動函詢相關機關，將其意見納入審查依據。

東吳大學法律系教授胡博硯談及，大陸公司「滴滴出行」位列Grab前十大股東，昔日中國大陸多家公司，都曾投資Grab或其旗下子公司GrabTaxi，縱使中資持股比例已隨著Grab上市而分散，Grab仍受中資陰影籠罩。

另大陸公司華為旗下的Petal Maps，與Grab旗下GrabMap，已簽屬合作備忘錄，由Grab向華為提供其在東南亞深耕已久的資料庫。胡博硯質疑，未來我國之「超在地化商業數據」及「360度街景影像」，恐將提供華為使用。此次交易案不僅涉及經濟市場問題，對於國安也要審慎。