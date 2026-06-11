首位女性！第九屆台北市代銷公會理事長 由遠雄房地產總座張麗蓉接任

成立已逾24年的台北市不動產代銷經紀商業同業公會，6月9日選出第九屆理事長、首位女性代表暨遠雄房地產總經理張麗蓉；新任理事長張麗蓉11日表示，為未來任期內，希望打造一個平衡、共好、溫暖而有方向的團隊，團隊希望朝「共好‧共贏」匯聚眾力、共榮共贏，「以和為貴」和而聚力、共創價值，「水到渠成」厚植根基、順勢而成，三大目標一起前進。

台北市不動產代銷經紀商業同業公會10日晚間舉行第八屆、第九屆理事長交接典禮，由臺北市長蔣萬安擔任監交人，第八屆理事長王明正將印信正式交接予新任理事長張麗蓉，象徵公會薪火相傳、責任承接，也正式揭開台北市代銷公會第九屆會務發展的新篇章。

交接典禮現場冠蓋雲集，來自中央及地方政府代表、不動產相關公協會、建築產業領袖、學界專家及全國各縣市代銷公會代表齊聚一堂，共同見證台北市代銷公會重要時刻，展現產業團結向心及對未來發展的高度期待。

新任理事長張麗蓉表示，在當前房市不景氣狀態下，新對內希望打造台北市不動產代銷經紀業的一個大港灣，對外則希望做到讓產業跟市場共好共贏、促成產業平衡，並推動「居住品質和下一代居住環境」。

她指出，建築代銷業身處市場第一線，不僅連結建築專業與消費需求，更肩負價值溝通與市場教育的重要角色。未來公會將持續扮演產業與政府、學界及社會大眾之間的重要橋梁，共同推動產業健全發展。

張麗蓉指出，面對全球經濟環境變動、數位科技快速發展、淨零轉型趨勢及消費需求改變，建築產業正迎來新一輪深層變革，建築代銷業是百分之百的內需產業，是帶動住宅市場發展的重要內需產業，不僅帶動建築、裝修、廣告行銷、金融服務及相關供應鏈發展，更直接影響民眾居住品質與城市面貌。

她認為，隨著ESG、淨零碳排、循環經濟及智慧科技逐漸成為建築產業的重要發展方向，代銷業也必須從過去單純行銷功能，逐步朝向專業顧問與價值傳遞的搭橋人角色，協助市場理解建築背後的人文精神與永續價值。

因此她表示，未來代銷產業除傳統銷售專業外，更需要具備數據分析、品牌經營、數位行銷、跨域整合及永續管理等能力。公會未來將持續推動專業教育訓練與產學合作，建立更完整的人才培育平台，吸引優秀年輕人才投入產業，為建築代銷業注入新的發展動能，因此接下來任內重心之一也將放在AI人才相關培育上。

展望未來，張麗蓉指出，誠信與專業始終是產業永續發展的根本。第九屆理監事團隊將秉持傳承與創新的精神，凝聚會員力量，深化產官學合作，推動人才培育、數位轉型與永續發展，讓台北市代銷公會持續成為政府、產業、學界與消費者之間的重要溝通平台。

張麗蓉強調，建築不只是空間的建構，更承載著城市發展與人民對美好生活的期待。未來公會將持續攜手全體會員及各界夥伴，共同提升建築代銷產業的專業形象與社會價值，推動產業朝向更專業、更創新、更永續的方向發展，並持續發揮公會平台功能，促進產業良性發展，為臺灣居住品質提升與城市永續發展貢獻更多力量。

成立已逾24年的台北市不動產代銷經紀商業同業公會，6月9日選出第九屆理事長、首位女性代表暨遠雄房地產總經理張麗蓉(圖右一)；新任理事長張麗蓉11日表示，為未來任期內，希望打造一個平衡、共好、溫暖而有方向的團隊，團隊希望朝「共好‧共贏」匯聚眾力、共榮共贏，「以和為貴」和而聚力、共創價值，「水到渠成」厚植根基、順勢而成，三大目標一起前進。左一為第八屆台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長王明正，中為台北市長蔣萬安。台北市不動產代銷經紀商業同業公會／提供