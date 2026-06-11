赴德論壇對談淨零 劉和然：新北2030年減碳30%不變

新北市副市長劉和然10日表示，新北減碳量達13.7%；在氣候行動中制定第3期減量執行方案，新北始終以2030年減碳30%為目標，務實對接台灣的國家自定貢獻（NDC）邁進。

新北市政府環保局今天發布新聞表示，於德國波昂舉辦的「大膽城市論壇（Daring Cities Forum）10日舉行開幕式，副市長劉和然應邀出席，並在專題場次中，與聯合國人居規劃署（UN-Habitat）氣候變遷團隊代表、巴西、芬蘭、非洲等地學者深度對談。

新聞稿表示，劉和然說，新北市自2020年簽署氣候緊急宣言以來，路徑非常明確，從2022年發布淨零路徑白皮書，至今年依「氣候法」對應國家行動方案，制定第3期減量執行方案，新北始終以2030年減碳30%為目標，務實對接台灣的NDC。

會中，劉和然強調，地方政府是落實國家目標的最強戰力。新北市展現2024年減碳量達13.7%（相較2005年基準年）的實質成績，獲得國際專家肯定，並認為新北的地方治理實績，增強國際對台灣達成2030年NDC目標的信心。

新聞稿表示，聯合國人居署代表Lea Ranalder在對談中指出，城市不僅是排放源，更是氣候衝擊的第一線，經過科學評估，城市在未來氣候行動的影響愈來愈重要，國家自定貢獻（NDC）必須納入城市行動才能真正落實。

Ranalder認為，在極端氣候挑戰下，政府與民眾間的「互信關係」是推動新興減碳方案成功的基石；她肯定新北市政府的「行動治理」，直接與里長面對面溝通模式，成功將宏觀政策轉化為居民有感的溝通，是「多層次治理」的典範。

國家自定貢獻（NDC，Nationally DeterminedContributions）是指，氣候變遷領域，各國依據「巴黎協定」（Paris Agreement）提交的氣候行動目標，包含溫室氣體減量與調適作為。