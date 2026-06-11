快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

赴德論壇對談淨零 劉和然：新北2030年減碳30%不變

中央社／ 記者黃旭昇新北11日電

新北市副市長劉和然10日表示，新北減碳量達13.7%；在氣候行動中制定第3期減量執行方案，新北始終以2030年減碳30%為目標，務實對接台灣的國家自定貢獻（NDC）邁進。

新北市政府環保局今天發布新聞表示，於德國波昂舉辦的「大膽城市論壇（Daring Cities Forum）10日舉行開幕式，副市長劉和然應邀出席，並在專題場次中，與聯合國人居規劃署（UN-Habitat）氣候變遷團隊代表、巴西、芬蘭、非洲等地學者深度對談。

新聞稿表示，劉和然說，新北市自2020年簽署氣候緊急宣言以來，路徑非常明確，從2022年發布淨零路徑白皮書，至今年依「氣候法」對應國家行動方案，制定第3期減量執行方案，新北始終以2030年減碳30%為目標，務實對接台灣的NDC。

會中，劉和然強調，地方政府是落實國家目標的最強戰力。新北市展現2024年減碳量達13.7%（相較2005年基準年）的實質成績，獲得國際專家肯定，並認為新北的地方治理實績，增強國際對台灣達成2030年NDC目標的信心。

新聞稿表示，聯合國人居署代表Lea Ranalder在對談中指出，城市不僅是排放源，更是氣候衝擊的第一線，經過科學評估，城市在未來氣候行動的影響愈來愈重要，國家自定貢獻（NDC）必須納入城市行動才能真正落實。

Ranalder認為，在極端氣候挑戰下，政府與民眾間的「互信關係」是推動新興減碳方案成功的基石；她肯定新北市政府的「行動治理」，直接與里長面對面溝通模式，成功將宏觀政策轉化為居民有感的溝通，是「多層次治理」的典範。

國家自定貢獻（NDC，Nationally DeterminedContributions）是指，氣候變遷領域，各國依據「巴黎協定」（Paris Agreement）提交的氣候行動目標，包含溫室氣體減量與調適作為。

劉和然 減碳 新北

延伸閱讀

圖表看時事／誰該繳碳費？近9成「排碳大戶」還享優惠 企業自主減排成效曝

台灣首例花卉碳盤查 蝴蝶蘭種苗碳足跡出爐

第76屆世界不動產聯合會年會登場 張麗莉將接掌世界會長

碳費收入近50億元 環境部預告補助辦法

相關新聞

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

黃山料引發網路熱議，許多人對其文字及成功的行銷策略表達不滿，甚至涉及網路霸凌。出版業者指出，這種現象反映社會對成功者的矛盾情感，並引發對於真誠與包裝之間的討論。

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

新青安2.0擬設排富條款 專家：想買北市「不墊腳買房」年收要破300萬

新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北市恐怕仍難卡位。

基隆港氯磺酸異常洩漏 中華化：非半導體原料、對營運無重大影響

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，於11日上午5時30分發生化學品貨櫃氯磺酸異常洩漏事件。中華化（1727）針對該事件發聲明表示，此次事件產品為氯磺酸，為該公司經常性進口之產品原料，現場狀況已獲控制，現場並無人員傷亡；且該原料並非用於半導體製程。

全聯618神券來了！限量1折券開搶 AirPods 最低68元帶回家

迎戰618購物節，全聯電商宣布自6月12日起提前啟動暖身檔期，不僅祭出消費滿1,500元送1,000福利點、限量1折神券等優惠，更推出連續七天的「68元爆殺品」活動，包括Apple AirPods 4、SONY降噪耳機、伊萊克斯無線吸塵器等熱門商品都將限量下殺68元開搶，搭配最高10%福利點回饋，搶攻年中最大電商購物商機。

首位女性！第九屆台北市代銷公會理事長 由遠雄房地產總座張麗蓉接任

成立已逾24年的台北市不動產代銷經紀商業同業公會，6月9日選出第九屆理事長、首位女性代表暨遠雄房地產總經理張麗蓉；新任理事長張麗蓉11日表示，為未來任期內，希望打造一個平衡、共好、溫暖而有方向的團隊，團隊希望朝「共好‧共贏」匯聚眾力、共榮共贏，「以和為貴」和而聚力、共創價值，「水到渠成」厚植根基、順勢而成，三大目標一起前進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。