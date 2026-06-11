洪災後10個月 統一超啟動花東關懷行動、擴大公益募款

花蓮光復洪災發生至今已近10個月，災後重建工作仍持續進行。統一超商（2912）宣布啟動「花東關懷」行動，自6月起透過7-ELEVEN門市、「把愛找回來」公益募款平台及統一超商好鄰居文教基金會三方資源，攜手公益團體推動送餐關懷、物資援助及兒童營養照護等計畫，同時結合海洋食育與森林環境教育課程，持續陪伴花東地區居民重建家園與生活。

2025年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，7-ELEVEN第一時間立即啟動受災區域門市相關安全作業、領先出動OPEN行動購物車、匯聚供應商物資資源，並啟動緊急募款，全力支援花蓮災後修復。

7-ELEVEN表示，距離花蓮光復洪災至今快1年，透過合作公益團體了解仍有許多深入鄉鎮地區家園尚待恢復，因此7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自2026年6月1日起至2026年8月31日止推出「花東關懷」公益募款活動，攜手門諾基金會、一粒麥子基金會與人安基金會，民眾可選擇就近到門市零錢箱、ibon機台，或是透過OPENPOINT APP線上捐款、零錢包捐款等線上線下捐款管道，投下「鈔」能力與一「幣」之力，善款將資助公益團體深入鄉鎮推動「支持花東關懷與餐食照護計劃」，進行送餐關懷、家庭訪問、物資提供以及餐食照護平安站、行動待用餐等公益行動，更串連在地近20家門市提供長輩就近取餐，陪伴在地居民盡早恢復日常生活。

7-ELEVEN為全台最早設立門市、願意投資鮮食廠服務花東在地的超商業者，自1997年起進駐花蓮開設門市，服務據點逐年增加，鮮食、物流需求也逐步提升，為解決花東鮮食需仰賴西部鮮食廠供應、配送時間長的痛點，2018年統一超食代花蓮廠正式啟用，生產飯糰、漢堡、壽司、便當及三明治等多元即食商品，滿足宜蘭、花東、綠島、蘭嶼等超過300家門市需求。統一超商及其關係企業更為花東地區創造逾2,000個就業機會，為在地人帶來最便利的生活服務，更讓人才安心根留花東。

不僅如此，7-ELEVEN自2014年更積極透過把愛找回來公益募款平台、統一超商好鄰居文教基金會推動花蓮公益服務，累計至今攜手逾百家社福團體及學校深入在地，關懷孩童健康營養、教育平權議題，更補足高齡長者餐食、醫療等基本生活需求，並支持青年團體返鄉就業、發揮通路影響力增加青創商品銷售機會。

呼應關懷花蓮行動、擴增「鮮乳周到」服務對象，7-ELEVEN去年首開通路先例、啟動OPENPOINT APP鮮乳周到認捐計畫，至今已有上千位孩童受惠，除2026年上半年已合作的世界和平會、唐氏症基金會外，自2026年7月1日起擴大攜手中華社會福利聯合勸募協會，聚焦花東據點關懷花東孩童，從實體鮮乳認捐轉型為數位訂閱兌換，預估今年整體可照顧逾3,500位鄉鎮貧困孩童和唐氏症青年補充鈣質、均衡營養，領先政府讓孩童周周喝鮮乳。2026年7月1日到 2026年12月31日，定期捐300元以上滿6期享雙重好禮，除300點OPENPOINT點數外，再加碼公益好禮 (依每筆捐款之團體贈送)，限量600名。

深耕花蓮永續教育，統一超商好鄰居文教基金會整合「閱讀勵學」與「青年深根」兩大專案資源，2026年4月起便於花蓮東里國小建置全台規模最大的好鄰居紙圖書館，更攜手統一超商旗下關係企業「統一超食代」、「統昶行銷」，創新推出一日校外食育課程，帶領花蓮的東里、大進、光復等國小師生，走出校園到鮮食廠、物流中心、青創基地實地學習；2026年6月更攜手青年深根計畫合作團隊：「洄遊吧FISH BAR」、「木酢達人」，將食魚、森林永續知識帶入國小校園中，前進花蓮長良國小、東里國小、光復國小與大進國小四所學校，透過互動教學引導學生認識永續海洋生態與永續漁業、樹木健康與林業循環與森林循環的重要性，讓青年團隊的專業知識入校教學與在地連結，期望透過地方創生教育課程，培養學童在地永續意識，持續向下扎根環境教育。