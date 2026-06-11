探討智慧校園、數位轉型 資訊主管齊聚陽明交大

由教育部指導、國立陽明交通大學承辦的「115年度全國大專校院資訊行政主管研討會（CCDS 2026）」11日在新竹盛大舉行。研討會匯聚全國各大專院校資訊行政主管及產官學研代表，共同聚焦高等教育在科技浪潮下的數位轉型挑戰與智慧校園升級契機。

研討會以「校園智慧升級與數位轉型」為核心願景，呼應全球科技發展對高等教育的深刻影響。

教育部資訊及科技教育司葉家宏司長致詞指出，資訊行政已從單純的技術支援，躍升為影響校務治理、教學研究與服務品質的關鍵力量。他強調，數位轉型不僅要追求「創新應用」，更必須落實「韌性與安全」的數位基礎建設，打造高效且可信的校園數位生態系。

國立陽明交通大學林奇宏校長於開幕式表示，CCDS作為全國高教資訊主管的重要交流平台，長期致力於凝聚共識。

今年大會特別聚焦四大主軸：「人工智慧」、「韌性網路」、「雲端與高效運算」及「資通訊安全」。其中，人工智慧正重塑校園模式；韌性網路與資安防護是保障資料安全的基石；雲端與高效運算則為大數據整合與跨域研究提供彈性架構，全面回應智慧化轉型的實務需求。

研討會期間除教育部進行前瞻政策說明外，亦安排多場專題演講與科技新知講座，邀請教育界、政府部門及產業專家，分享資安治理、AI創新教學、雲端基礎架構升級等多元案例，提供與會主管具前瞻性的治理洞見。

教育部期盼透過兩天的跨校深度交流與產業對話，促進互學互助與經驗傳承，將人工智慧、韌性與安全理念深植校園資訊治理，進一步強化台灣高等教育的數位實力與社會價值。這場高教資訊盛會不僅展現台灣推動智慧校園的決心，更象徵全國資訊行政團隊攜手邁向智慧高教新里程碑。