中裕新藥臨床2b試驗首位受試者完成第四次給藥 期中數據讀取展望樂觀

中裕（4147）11日宣布，旗下核心產品、長效型HIV雙抗體組合療法「TMB-365/380」臨床2b試驗再傳重要進展。首位完成收案之受試者已於6月3日順利完成第四次給藥（第四針）及相關追蹤檢測，目前各項臨床觀察結果持續符合公司預期，顯示TMB-365/380作為長效型維持治療方案具備良好的發展潛力。

中裕表示，此次受試者完成第四次給藥後，依據目前取得之檢驗數據，包括 HIV-1 RNA（病毒載量）及 CD4+ T Cell Count（CD4+ T細胞計數）等重要指標，均維持於預期範圍內，顯示病毒抑制效果穩定，且免疫功能相關指標持續保持良好狀態。

中裕指出，TMB-365/380是目前全球極具競爭力的長效型HIV雙抗體療法，採每兩個月給藥一次（Q2M）設計，目標提供病毒已獲控制之HIV感染者更便利且依從性更高的維持治療選擇。與目前市場上部分長效療法相比，TMB-365/380具備免病毒敏感性篩選之潛在優勢，有望降低臨床使用門檻並擴大適用族群。

中裕表示，TMB-365/380 Phase 2b臨床試驗已於日前正式完成最後受試者收治（LPI），最終共收案88位受試者，超過原訂75位收案目標。目前受試者均依計畫接受治療及追蹤觀察，臨床試驗執行進度順利。

隨著首位受試者完成第四次給藥及更多受試者陸續進入關鍵觀察階段，中裕對於年底期中數據讀取維持審慎樂觀看法。若後續數據持續展現與目前一致之趨勢，將有助於支持後續全球授權合作洽談、法規策略規劃及突破性療法認定（BTD）申請作業。

中裕執行長張金明表示，首位受試者完成第四次給藥並持續維持良好的病毒抑制效果，是TMB-365/380臨床開發過程中的重要里程碑。雖然目前仍處於臨床試驗進行階段，公司將持續以科學與數據為基礎審慎推進，但截至目前為止所觀察到的趨勢，進一步增強我們對於年底期中數據讀取的信心。

公司預計於2026年底至2027年初完成Phase 2b期中數據讀取，並規劃於國際愛滋病重要學術會議CROI發表相關研究成果。中裕將持續推進全球開發與授權合作進程，致力打造下一世代長效型HIV治療方案，為全球患者帶來更便利且創新的治療選擇。