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全家3,100店變乘涼站 攜手環境部打造全台最大避暑網

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家便利商店延續去年響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」行動，今年進一步主動擴大參與，串聯全台超過3,100間店舖加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」。全家／提供
全家便利商店延續去年響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」行動，今年進一步主動擴大參與，串聯全台超過3,100間店舖加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」。全家／提供

面對夏季高溫與極端氣候挑戰，全家（5903）11日宣布擴大響應環境部「Cool Map抗高溫涼適地圖」計畫，串聯全台超過3,100家店舖加入涼適據點，成為單一品牌響應店數最多、涵蓋22縣市的通路業者，打造全台規模最大的「社區乘涼站」，提供民眾就近休息、補水及避暑空間。

環境部長彭啓明11日走訪全家長賓店表示，高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，抗高溫調適需要企業、社區與民眾共同參與。環境部自去年推動「Cool Map抗高溫涼適地圖」，希望透過便利查詢與廣泛布點，讓民眾外出、通勤或活動途中，能快速找到鄰近休憩點與補水站，降低高溫帶來的不適與健康風險。

便利商店深入社區、據點密集，也是民眾最熟悉的生活場域之一，也讓抗高溫調適能從地圖資訊延伸到實際可休憩、避暑的空間。全家擴大響應Cool Map，串聯全台超過3,100間店舖成為熱害調適的「社區乘涼站」，使民眾在炎熱天氣下，也能更安心、便利地找到短暫休息、降溫與補水消暑的空間。

全家營業業務本部本部長黃德盛表示，便利商店每天服務超過百萬人次，是民眾接觸最頻繁的生活服務平台之一。此次響應環境部Cool Map計畫，除將全台3,100間店舖納入抗高溫涼適地圖外，也透過店舖海報、店內電子看板及數位宣導等方式，多方關懷民眾留意高溫天氣影響，適時補充水分、保持涼爽及提高警覺。希望透過便利商店貼近生活的服務場域，提醒民眾在炎熱天氣下做好日常自我照護，並善用鄰近避暑資源，讓便利商店除了滿足消費需求外，也能在極端氣候來臨時，成為民眾最便利、最即時的生活支援據點。

高溫來襲，全家觀察近來消暑降溫需求升溫，帶動涼感小物、飲料冰品等夏季商品買氣成長，尤以鄰近通勤熱點、辦公大樓及公園周邊店舖表現亮眼；其中涼感濕紙巾、體用噴霧等輕巧實用商品，更成為夏日通勤、戶外活動的隨手首選。

環境部 全家 高溫

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