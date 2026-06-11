台韓觀光交流會議屏東登場 觀光署：雙向互訪總人次達285萬

每年一度的第39屆「臺韓觀光交流會議」於11日在南臺灣的屏東墾丁召開。觀光署副署長黃勢芳指出，台韓觀光市場在2025年展現強勁的成長動能，雙向互訪總人次已達到285萬人次，其中韓國來臺旅客超過101.6萬人次，觀光署未來將持續透過多元的優惠措施，包括針對重遊客、獎勵旅遊、順道旅遊等，刺激不同目標市場訪台的意願。

韓國旅行業協會（KATA）率韓國旅遊相關業者、媒體及駐台北韓國代表部、韓國觀光公社、韓國地方政府近80人來台，我方則由交通部觀光署副署長黃勢芳、屏東縣長周春米、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、各縣市政府觀光局及觀光相關產業界等，台韓兩國產官學界代表近200人共同與會，攜手為台韓兩國更緊密觀光交流合作創造無限可能。

本次會議以「台韓觀光對話─探索核心文化力」為主題，深入探討「觀光產業趨勢」與「主題旅遊商品營造」兩大議題。會中由兩國官產學代表分析臺韓雙方觀光的互訪及行銷方針，並從文化角度分享觀光宣傳推廣實務。隨著旅客已不再滿足於景點式的走馬看花，而是傾向文化參與式與故事性的深度體驗，會議上分別從自然、宗教及城市觀光等層面探討主題旅遊商品的營造，分享雙方如何運用在地資源進行旅遊產品包裝、設計，並基於永續發展的趨勢，打造具競爭力的國際觀光產品。透過發掘具備文化內涵的旅遊產品，希望能進一步爭取互訪客源、自由行及年輕族群。

黃勢芳致詞時表示，臺韓觀光市場在2025年展現強勁的成長動能，雙向互訪總人次已達到285萬人次，其中韓國來臺旅客超過101.6萬人次，觀光署未來將持續透過多元的優惠措施，包括針對重遊客、獎勵旅遊、順道旅遊等，刺激不同目標市場訪臺的意願，並搭配精準的行銷宣傳，全面深化國際旅客來台，未來也將持續結合政府與民間力量，搭配每周330航班，深化產官學界的合作，除推動臺韓旅遊交流人數的突破，更要致力於提升旅客的人均消費與停留天數，並深化臺灣的旅遊體驗及價值。

台韓雙方代表在交流會議上都表示未來臺韓雙方將持續致力達成雙邊互訪的平衡，並提出臺韓互訪各200萬人次、總數達到400萬人次的未來合作目標。韓國旅行業協會（KATA）李振錫會長同時也向韓國旅行業者呼籲，積極運用目前臺韓每周航班持續增加的趨勢以及臺灣中南部機場增班機會，引導更多韓國遊客走進中南部地區，深入台灣不同地點，享受台灣多樣旅遊風貌。

隨著第39屆會議圓滿落幕，交通部觀光署期待透過本屆在屏東的交流，將臺灣珍貴的文化力成功轉化為具吸引力的旅遊亮點，讓世界、讓韓國消費者看見臺灣之美、感受屏東熱情魅力。未來兩國將持續深化觀光交流合作，共同以更具深度的旅遊價值，推動臺韓觀光交流質與量並進的新篇章。會議最後宣布2027年第40屆臺韓觀光交流會議將在傳統與現代並蓄的韓國大邱廣域市舉辦，台韓旅遊業者約定明年大邱見。