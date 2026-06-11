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Medical Taiwan聚焦在宅醫療與智慧照護新時代

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

隨著全球高齡化加速、醫護人力短缺及AI技術快速發展，「在宅醫療（Hospital at Home）」與智慧照護正成為各國醫療體系轉型的重要方向。由外貿協會主辦、將邁入第20屆的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan 2026）」將於6月25日至27日在台北世貿一館盛大登場，集結287家參展商、462個攤位，以「創新長照」、「智慧醫療」及「醫材廊道」三大主題，展現臺灣醫療科技產業完整供應鏈與創新實力。

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