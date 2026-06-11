首季高雄家戶密度成長「蛋白跑贏蛋黃」 台積宅區奪冠

根據高雄市住宅統計資訊網統計，高雄市家戶密度逐年攀升，截至今年首季高雄市家戶密度來到每平方公里411戶，來到歷史新高點！各行政區中，新興區家戶密度每平方公里達1萬2,727 戶，榮登全市家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及前金區。

以成長幅度來看，由橋頭區跑第一，首季家戶密度為每平方公里747戶，近三年成長約11.2%，其次為前金區，增幅同樣超過一成，其餘包括楠梓區、仁武區及大社區，皆入榜家戶密度成長前五名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度的變化反映出人口聚集程度，也與區域住宅開發及設籍戶數成長相關。觀察五大家戶密度增幅區，台積電概念區幾乎全面入榜，包括橋頭、楠梓及仁武等區表現亮眼，呈現蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。

李家妮表示，過去高雄市人口與住宅需求多集中於市中心，但近年隨著產業園區布局、重劃區開發逐漸成熟，以及市中心房價高漲效應，人口與購屋需求逐步向外擴散，使家戶密度成長最快的區域，從傳統蛋黃區轉向兼具產業紅利與新屋供給優勢的新興蛋白區。

此外，李家妮指出，這些區域早期多以透天住宅為主，近年集合式住宅大樓產品成為市場主力，加上蛋白區的買家以小資族為主力，新案多半朝小坪數低總價規劃，也使得單一社區的戶數變多，進一步推升家戶密度的成長速度，讓區域呈現越住越擠的現象。

區段人氣增加，房價卻消氣。根據台灣房屋集團統計，五大家戶密度成長熱區中，楠梓、仁武及大社區近三年房價皆出現修正，僅橋頭區與前金區房價維持上揚，近三年漲幅分別達11.8%及8.8%。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，家戶密度成長代表住宅供給與居住人口增加，雖有利房價表現，然而從去年至今，持續受到信用管制政策及市場觀望氣氛影響，高雄整體買氣明顯降溫，不少行政區房價面臨修正壓力，尤其楠梓、仁武等區近年推案量大，新屋供給持續擴張，在買方追價意願降低的情況下，房價難免進入盤整階段。

陳揚智指出，目前市場行情多為個案表現，具備地段優勢、產品稀有性或指標性建案加持的區域，價格仍具支撐力。以橋頭與前金區房價逆勢上揚，主要是受高價新案成交帶動，像是橋頭新市鎮新成屋「鼎宇森花園」，今年高樓層戶成交單價42.1萬元，已改寫橋頭區房價天花板；前金區則有新案「尊邑璞臻」及中古豪宅「國泰O2」刷新成交行情，在指標個案領漲下，相對有利拉抬區域平均房價表現。