快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

首季高雄家戶密度成長「蛋白跑贏蛋黃」 台積宅區奪冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

根據高雄市住宅統計資訊網統計，高雄市家戶密度逐年攀升，截至今年首季高雄市家戶密度來到每平方公里411戶，來到歷史新高點！各行政區中，新興區家戶密度每平方公里達1萬2,727 戶，榮登全市家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及前金區。

以成長幅度來看，由橋頭區跑第一，首季家戶密度為每平方公里747戶，近三年成長約11.2%，其次為前金區，增幅同樣超過一成，其餘包括楠梓區、仁武區及大社區，皆入榜家戶密度成長前五名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度的變化反映出人口聚集程度，也與區域住宅開發及設籍戶數成長相關。觀察五大家戶密度增幅區，台積電概念區幾乎全面入榜，包括橋頭、楠梓及仁武等區表現亮眼，呈現蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。

李家妮表示，過去高雄市人口與住宅需求多集中於市中心，但近年隨著產業園區布局、重劃區開發逐漸成熟，以及市中心房價高漲效應，人口與購屋需求逐步向外擴散，使家戶密度成長最快的區域，從傳統蛋黃區轉向兼具產業紅利與新屋供給優勢的新興蛋白區。

此外，李家妮指出，這些區域早期多以透天住宅為主，近年集合式住宅大樓產品成為市場主力，加上蛋白區的買家以小資族為主力，新案多半朝小坪數低總價規劃，也使得單一社區的戶數變多，進一步推升家戶密度的成長速度，讓區域呈現越住越擠的現象。

區段人氣增加，房價卻消氣。根據台灣房屋集團統計，五大家戶密度成長熱區中，楠梓、仁武及大社區近三年房價皆出現修正，僅橋頭區與前金區房價維持上揚，近三年漲幅分別達11.8%及8.8%。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，家戶密度成長代表住宅供給與居住人口增加，雖有利房價表現，然而從去年至今，持續受到信用管制政策及市場觀望氣氛影響，高雄整體買氣明顯降溫，不少行政區房價面臨修正壓力，尤其楠梓、仁武等區近年推案量大，新屋供給持續擴張，在買方追價意願降低的情況下，房價難免進入盤整階段。

陳揚智指出，目前市場行情多為個案表現，具備地段優勢、產品稀有性或指標性建案加持的區域，價格仍具支撐力。以橋頭與前金區房價逆勢上揚，主要是受高價新案成交帶動，像是橋頭新市鎮新成屋「鼎宇森花園」，今年高樓層戶成交單價42.1萬元，已改寫橋頭區房價天花板；前金區則有新案「尊邑璞臻」及中古豪宅「國泰O2」刷新成交行情，在指標個案領漲下，相對有利拉抬區域平均房價表現。

截至今年首季高雄市家戶密度來到每平方公里411戶，來到歷史新高點！各行政區中，新興區家戶密度每平方公里達1萬2,727 戶，榮登全市家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及前金區；以成長幅度來看，由橋頭區跑第一，首季家戶密度為每平方公里747戶，近三年成長約11.2%。台灣房屋集團趨勢中心提供
截至今年首季高雄市家戶密度來到每平方公里411戶，來到歷史新高點！各行政區中，新興區家戶密度每平方公里達1萬2,727 戶，榮登全市家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及前金區；以成長幅度來看，由橋頭區跑第一，首季家戶密度為每平方公里747戶，近三年成長約11.2%。台灣房屋集團趨勢中心提供

高雄 橋頭 高雄市

延伸閱讀

高雄新興區每平方公里住1.2萬人 家戶密度居冠成人口「最擠」區

寧養毛孩不養小孩！去年養貓狗量突破320.5萬隻、超車幼童逾52萬

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

前鎮區登革熱病媒蚊指數高 高市衛生局擴大張掛黃色「警戒旗」

相關新聞

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

黃山料引發網路熱議，許多人對其文字及成功的行銷策略表達不滿，甚至涉及網路霸凌。出版業者指出，這種現象反映社會對成功者的矛盾情感，並引發對於真誠與包裝之間的討論。

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

太醫股東會／通過4.5元現金股利 永續治理成果獲獎項肯定

醫材大廠太醫（4126）11日召開115年股東常會，由董事長鍾安婷主持；會中通過多項議案，並決議配發現金股利每股4.5元。

洪災後10個月 統一超啟動花東關懷行動、擴大公益募款

花蓮光復洪災發生至今已近10個月，災後重建工作仍持續進行。統一超商（2912）宣布啟動「花東關懷」行動，自6月起透過7-ELEVEN門市、「把愛找回來」公益募款平台及統一超商好鄰居文教基金會三方資源，攜手公益團體推動送餐關懷、物資援助及兒童營養照護等計畫，同時結合海洋食育與森林環境教育課程，持續陪伴花東地區居民重建家園與生活。

探討智慧校園、數位轉型 資訊主管齊聚陽明交大

由教育部指導、國立陽明交通大學承辦的「115年度全國大專校院資訊行政主管研討會（CCDS 2026）」11日在新竹盛大舉行。研討會匯聚全國各大專院校資訊行政主管及產官學研代表，共同聚焦高等教育在科技浪潮下的數位轉型挑戰與智慧校園升級契機。

醣聯 SPD8 生物相似藥 三期臨床完成解盲並達標

醣聯（4168）11日宣布，該公司與日本三菱瓦斯化學共同開發之Denosumab生物相似藥SPD8，第三期臨床試驗已完成解盲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。