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討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被其文字拯救過」：商業價值能養活整條供應鏈

聯合新聞網／ 出版魯蛇碎碎念
黃山料具備極強的行銷技巧，不僅能讓書籍穩定推書、再刷再版、維持低退書率，還能吸引通路給出平面版位，強大的商業實力讓前出版社人坦言「大概都要跪了」。圖／黃山料提供
黃山料具備極強的行銷技巧，不僅能讓書籍穩定推書、再刷再版、維持低退書率，還能吸引通路給出平面版位，強大的商業實力讓前出版社人坦言「大概都要跪了」。圖／黃山料提供

討厭黃山料這件事，比黃山料本人更值得被研究。

多米多羅講黃山料的影片，創下該頻道有史以來最高觀看數（你現在去按他頻道影片、點熱門，第一名就是那部），超越他得走鐘獎以前的所有影片。

煩死了~（多米多羅手勢尖叫XD

我可以公開一個小秘密（?），不怕被大家罵：之前遇到感情非常痛苦難熬的時候，拯救我的，就是肆一和黃山料（抱歉我不是硬要把這兩人擺在一起討論，真的只是剛好被 IG 推播到他們的文，就被打中了這樣）。

我平常確實不看黃山料，但那時候就真的是某些句子救了我爛掉的心情。也是那時候才知道原來他要出日曆，我還努力的寫信過去邀他來集資，不過人家沒理我就是了畢竟他靠自己就能賣XD

所以雖然看大家都罵得很難聽，但我還是感謝之前因為看到他的句子而被拯救的心情，有時候情緒就是這樣，爛在那裡爛到不行，只是偶然看到一些句子，那些句子不一定有多營養，彷彿催眠一般的就被喚醒了。

可能我比較淺啦，只是人生偶爾也需要雞湯。

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在出版業工作那麼多年，我們都很清楚知道，讓原本不讀書的人讀完一本書，有多難？

如果一個作者，很會行銷技巧、讓自己的作品用各種方式、被更多人看見，書籍出版後能穩定推書、賣書、再刷再版、讓通路願意給出平面版位、退書率低...這樣的作者誰不想要？

作者自己能靠出書在台北市買房子，養活編輯、美術、行銷、業務、倉儲、印刷廠...每一本賣出去的書，背後都是一條供應鏈。

如果我還在開出版社，大概都要跪了。

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但到底這件事情，戳中大家的哪一條神經，讓所有人都發瘋一樣的討論起黃山料到底有沒有料？單純討論他文筆、內容當然沒問題，但有些人已經到了群情激憤、近乎網路霸凌的程度。三采剛剛發出正式的聲明，表示已經出現大量針對作者及作品的無端謾罵與人身攻擊......這真的已經太嚴重了。

我在想的是，大家可能對「紅，但（我）覺得不夠格」的人，有一種特殊的憤怒。

你爛沒關係，反正你在那裡、跟我無關；你爛、卻紅了，進入我的視線範圍了，我就攻擊你到死。

這跟作者是誰、他什麼身份背景都無關。他手寫書名、金句放大、行銷定位精準...這些動作之於大眾的「隱性價值觀」裡，是取巧、不夠真誠、靠包裝不靠內容。

但說真的，哪個成功人士、或者社群時代的人類誰不包裝自己？差別只是包裝得夠不夠隱形。

再往深層探索一點：我們是不是對努力、但低調的人會崇拜，對努力但很高調的人有敵意？

當作者不低調（畢竟他很清楚自己是在做品牌），他也公開講行銷邏輯，甚至上一些節目他願意讓人看似羞辱自己、然後繼續賣書...這種「我知道你在看我、我也不在乎」的姿態，對某些人來說可能比文字爛更難忍受。

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寫這些並不是要幫他說話，理性討論是好事，這是言論自由。

但我想知道的是：

1. 到底罵的人在意的點是什麼？是真的在意樹被砍光嗎？還是真正在意的是——他憑什麼？

2. 賭爛他憑什麼紅，沒問題；但如果這個市場買單、他的受眾願意持續買他的書，不管大家是因為什麼原因而購買，都應該有各自的需求，那為什麼要這麼生氣？

3. 如果是買他書的讀者看完後覺得超幹、浪費錢，生氣是正常；但看起來一堆謾罵的人，既不是他的讀者、甚至可能不是平常會閱讀的人...我就覺得這種已經不是在討論的範圍，確確實實的，是網路霸凌。

當一群人對一個人的憤怒，遠遠超過某個邊界時，值得停下來問一下：到底在氣什麼？

有沒有可能，想罵的對象根本不是作者本人，而是那個「原來靠包裝就能紅」的世界？是那個「我認真做事卻沒人看見」的自己？只是黃山料剛好站在那裡，是一個很好罵的靶心。

就像大尾油土伯多米多羅說：覺得黃山料不是一口深的井、是一個很淺的池塘，看一眼就見底了，但是你能在水面上倒映看到你自己。

所以，在這波雜沓的倒映中，不知道大家都看見了什麼。

◎感謝 出版魯蛇碎碎念 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

黃山料 出版社

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