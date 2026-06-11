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2026無盡藝穿越 亞洲10國藝文巨擘聚台北打造基地

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
泰國藝術家Wasu Wanrayangkoon攜手臺灣藝術家蘇鈺婷及達姆拉•楚優吉，針對C-LAB的場地空間進行「現地重塑」進行跨國實驗性表演。文化部／提供
泰國藝術家Wasu Wanrayangkoon攜手臺灣藝術家蘇鈺婷及達姆拉•楚優吉，針對C-LAB的場地空間進行「現地重塑」進行跨國實驗性表演。文化部／提供

文化部與國際生活藝術組織台灣辦事處（LAI Taiwan Office）合辦的「2026無盡藝穿越 Constant Crossings」亞洲跨國文化交流系列活動，10日在台灣當代文化實驗場（C-LAB）登場。開場由泰國與台灣藝術家聯手帶來「現地重塑」實驗性演出，為台北的夜晚注入跨國界的藝術能量。

文化部表示，自2018年邀請東南亞藝文類非政府組織「國際生活藝術組織」進駐台灣，並正式啟動「湄公河文化中心（MCH）區域計畫」，致力於促進台灣與柬埔寨、寮國、越南、緬甸、泰國等湄公河流域國家的文化交流。

過去8年來，該計畫已持續協助超過300位、來自20個國家的藝術家及文化工作者展開深度合作。此次活動不僅是過去合作成果的具體展現，未來預期將有更多精采的藝術生產與跨國合作，受益於此健全的區域生態網絡。

開幕式最受矚目的跨國實驗性表演，由泰國當代藝術家Wasu Wanrayangkoon攜手台灣藝術家蘇鈺婷及達姆拉•楚優吉共同演出。

藝術家們打破傳統劇場框架，針對C-LAB的場地空間進行「現地重塑（Site-specific）」，將兩國相異卻交織的情感與美學完美串聯，引發現場觀眾熱烈回應，驚嘆藝術家對空間的創意運用與深刻演繹。

除了舞台上的視覺震撼，現場也舉辦新書《不平坦的地形》（Uneven Terrain）發表會，由多位亞洲一線藝文工作者共同撰寫，深入剖析創意工作者面臨的倫理困境。來自南非的文化資產專家Deirdre Prins Solani表示，「作者們深入思考自身實踐，每篇案例都揭示了文化主體，流暢且啟發人心。」

國際生活藝術組織執行總監Phloeun Prim表示，今年一系列精彩的國際活動，成功策動近10個亞洲國家的參與，在文化部長期穩定投入資源、與LAI共同以宏觀的視角與策略性方式合作，如今台灣與東南亞的共同藝術生態系已經成形，將促進未來更多藝術生產、巡演及跨國合作的發生。

「2026無盡藝穿越Constant Crossings」系列活動緊接著於6月11、12日舉辦為期2天的「重塑未來學習生態系：亞洲的教育、藝術與社會實踐」國際論壇及工作坊，邀請超過20位來自新加坡、泰國、馬來西亞、越南與台灣等各國藝術家、民間藝文機構代表及跨領域學者齊聚。

台北 緬甸 柬埔寨

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