寵物市場規模破800億元 台經院邀歐美日韓專家共商產業發展

寵物商機持續升溫。據農業部調查，去年全台家犬、家貓飼養數量已突破320萬隻，台經院更推估，國內寵物市場規模超過800億元，其中寵物食品占比約53%，為最大消費項目。為推動產業升級，台經院預計7月舉辦國際論壇，邀請歐美日韓專家，共同探討寵物食品產業未來發展方向。

台經院預計於2026年7月1日至3日在台北南港展覽館一館舉辦「2026國際寵物產業論壇：寵物食品科研創新生態系」及「2026寵物食品科學創新與產業落地應用工作坊」，邀集來自美國、歐洲、日本及韓國逾十位產官學研專家來台交流，共同探討寵物食品產業未來發展方向。

台經院指出，本次論壇銜接台灣最大規模寵物展，以「營養標準發展挑戰與科學研究體系建立」、「原料科學管理之產官學協力機制」及「寵物食品實務創新模式與發展趨勢」三大主軸為核心，邀請包括美國堪薩斯州立大學、美國飼料管理協會(AAFCO)、歐洲寵物食品工業聯合會(FEDIAF)、瑪氏集團(Mars)、日本寵物營養學會、日本寵物食品協會、韓國國立動物科學研究院、韓國寵物食品協會、台灣大學、台灣寵物食品工業同業公會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會等單位專家，分享交流經驗。

台經院表示，本論壇截至目前已逾250位產官學研代表報名參與，顯示各界對寵物食品產業發展及產業創新議題的高度關注與投入。本次論壇及工作坊除促進國際經驗交流，更期望透過產官學研共同參與，逐步建構我國寵物食品科研創新生態系，強化科研能量及產業鏈結，提升產品差異化與國際競爭力，共同推動台灣寵物食品產業朝向高值化發展邁進。