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出席智造安穩觀摩會 蔣萬安提三大核心作為推動科技降災與智慧工安

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安出席「115年度AI領航・智造安穩觀摩會」。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安出席「115年度AI領航・智造安穩觀摩會」。圖／台北市政府提供

臺北市長蔣萬安11日出席「115年度AI領航・智造安穩觀摩會」。蔣萬安致詞時首先感謝中央相關部會、職業災害預防及重建中心，以及營造產業夥伴的鼎力支持，共同提供優質的示範場域與技術交流平台。他也提到，潤泰集團前總裁尹衍樑生前非常重視工安，始終堅持「每個人背後都是一個家庭，不該讓任何人受到傷害」的理念。蔣萬安強調，臺北市正全面邁入「大建設時代」，在推動城市發展的同時，市府將持續秉持「以人為本」的核心理念，透過導入AI與智慧科技，全面強化工地安全防護。

蔣萬安表示，正如產業界所強調的，「工安不是口號，而是企業的責任」，守護勞工作業安全必須落實在每一項具體行動上。近年臺北市積極推動大都更、捷運六線齊發、市場改建及社會住宅興辦等重大建設，因此市府特別提出三大具體作為，確保每一位第一線工程夥伴的安全。

第一，推動「科技降災四年計畫」。市府要求大型工程逐步導入科技降災技術與設備，透過智慧化管理提升工地安全，保障施工人員安全，並改善整體職業工作環境。

第二，推動「XR模擬實境訓練」。市府率全國之先啟用XR模擬職安訓練中心，透過模擬高空墜落、坍塌、觸電及缺氧等高風險工安情境，提升從業人員風險辨識及緊急應變能力，讓安全教育更貼近實際作業現場。

第三，啟動「戶外高溫作業專案」。因應極端氣候帶來的高溫挑戰，市府要求雇主落實降溫措施、提供充足飲水及休息時間，同時透過「工安輔導師」機制主動進入工地提供專業協助，降低高溫作業風險。

本次觀摩會特別選定民間大型新建工程作為示範場域，集結27家事業單位展示多項智慧工安科技應用成果。蔣萬安也親自視察展示區，了解包括大語言模型（LLM）人像辨識、火源追蹤監控等創新防災技術。期盼透過實務展示與經驗交流，發揮標竿示範效果，帶動更多產業投入智慧工安管理，提升風險預警能力，共同打造更安全、永續且友善的施工環境。

蔣萬安 尹衍樑 潤泰集團

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