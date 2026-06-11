新品牌放量 騰勢看好下半年營運續增溫

騰勢（7889）看好2026年下半年營運動能，將持續以「保健產品＋寵物健康品」雙引擎布局市場，並透過多品牌、多通路策略擴大版圖，同時加碼關節保健等高需求品類，將近年孵化品牌的獲利動能轉化為長期成長。

騰勢表示，下半年「達摩本草」旗下剛獲東京發明獎金牌的專利「山苦瓜胜肽」（搭載BmPP®技術、吸收率提升4倍）及「ABC PRO+益生菌」等明星產品，可望持續帶動銷售，加上新代言人羅時豐的跨世代影響力，有助於進一步鞏固品牌在保健市場的競爭優勢。

在通路布局方面，騰勢指出，公司持續整合D2C數位精準行銷與實體藥局、萬達寵物旗下門市等通路資源，降低傳統保健品電商高度依賴數位廣告、獲客成本（CAC）偏高的壓力，並提升流量轉換率及高客單價商品銷售表現。

騰勢認為，近年積極推動的「品牌孵化」及「高客單價產品結構優化」策略已逐步發酵，新品牌開始進入放量階段，成為集團新的成長動能。其中，專注機能調理的「大島生醫」5月營收年增288%，主力產品「超力精膠囊」貢獻品牌逾八成營收；寵物生醫品牌「奧沛」5月營收則年增732%，除犬用關節保健產品外，也陸續推出膚沛錠、貓用腸沛錠及寵物魚油粉等新品，產品線持續擴大。

此外，主力品牌「御熹堂」受惠母親節檔期及新品帶動，「美日C珍珠美妍維他命C」、「舒密妃私密益生菌」銷售成長，關節保健產品「益健步UC2」系列亦呈現倍數增長。公司表示，「御熹堂模式」已建立關節、美容及女性保健三大產品線同步成長的獲利模式，未來將複製至其他品牌。

在擺脫傳統電商紅海價格戰、轉向高含金量產品結構的策略下，騰勢5月合併營收7,939萬元，與去年同期持平；累計今年前五個月合併營收3.77億元，年增12.5%。公司表示，雖然5月訂單數略有收斂，但受惠產品結構優化及客單價提升，整體營運品質持續改善，對下半年營運維持審慎樂觀看法。