珍珠串調度發揮成效 政府持續強化防汛整備

時序進入梅雨季，面對氣候變遷及後續颱風降雨的不確定性，行政院11日院會聽取經濟部水利署報告「供水情勢及梅雨影響」。今年梅雨雖較歷年平均偏晚，但近期鋒面降雨已為全台水庫帶來約3.9億噸水量挹注，有效改善各地水情，並紓緩南部地區供水壓力。行政院表示，政府面對今年冬季降雨創歷史新低挑戰，透過提前部署防旱整備、推動珍珠串調度工程及跨部會節水管理措施，已有效穩定民生、產業及農業用水需求；進入汛期後，亦將同步強化防汛整備工作，兼顧供水安全與防洪韌性。

水利署指出，近年持續推動的「珍珠串計畫」已成為穩定供水的重要基礎設施。今年以來全臺跨區調度總量已達5.2億噸，其中包括北部板二計畫、桃竹幹管，中部鯉魚潭支援苗栗及雲彰支援嘉義，以及南部曾文水庫支援南化、高雄清水北送台南與曾文、烏山頭水庫支援嘉義等調度措施，充分展現區域聯通管網「水多支援水少」的調度效益。目前珍珠串計畫16條管線已完成10條，其餘6條工程持續推動中，未來完成後將進一步提升全臺水資源調度彈性與供水韌性。

水利署表示，今年冬雨偏少且梅雨偏晚，在本波梅雨來臨前，全台主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期5至7成。為因應水情挑戰，自去年6月起即超前部署，透過跨區調度、水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業自主節水及多元水源運用等措施，累計節水效益已達11億噸。

其中南部地區透過曾文南化聯通管串聯曾文、烏山頭及南化水庫聯合運用，於去年豐水期間即利用甲仙堰川流水反向輸送約1,300萬噸至烏山頭水庫蓄存，再於今年枯水期間自曾文水庫調度約2,000萬噸水量支援南化淨水場供水，並運用高雄清水北送臺南約2,500萬噸，有效減輕南化水庫供水壓力，大幅提升區域水源調度效益，順利支應民生用水及農業一期作供灌需求。

此外，本周受滯留鋒面及西南氣流影響，經濟部已於6月8日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫。水利署強調，目前全臺公共用水可穩定供應至9月底並保有約1個月安全蓄水量，農業一期作亦已陸續完成供灌。面對未來一季降雨正常至偏少及颱風路徑不確定等挑戰，政府將持續秉持「一手抗旱、一手防汛」原則，密切掌握天氣及水情變化，滾動檢討各項應變措施，強化中央與地方協力合作，全力守護民眾生命財產安全及穩定供水環境。