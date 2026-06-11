詹文男X陳煒：從偏鄉醫療到智慧醫院的溫暖革命

在醫療資源不均、高齡化加速與AI快速改變醫療現場的時代，醫院的角色已不只是看病與治療，更是守護地方健康、尊嚴與希望的重要力量。《大師543》邀請嘉義基督教醫院院長陳煒，分享嘉基如何從偏鄉醫療出發，走向智慧醫院，在科技創新與人性關懷之間，展現溫暖而堅定的轉型力量。

嘉義基督教醫院創立於1958年，最初由美籍宣教士醫師戴德森在嘉義設立，當時只有三張病床。從農田旁的小醫院，到今日成為擁有千床規模、三千多位員工的區域教學醫院，嘉基承擔雲嘉地區急重症後送責任，也投入慢性照護、罕見疾病與長照服務，成為地方健康網絡的重要支柱。

陳煒指出，嘉基最珍貴的核心，不只是規模成長，而是近七十年始終延續的精神DNA：「視病猶親，照顧弱勢。」嘉基很早便看見病人出院後的生活困境、家庭照護壓力，以及偏鄉與弱勢族群的需要，投入居家服務、送餐、社區照護與長照體系，讓醫療服務從院內延伸到家庭、社區與山區。

面對AI時代，嘉基積極推動智慧醫院建設，近年取得智慧醫院全機構標章，在門診、住院、手術、教學、行政與藥事等領域導入智慧醫療應用；同時進行資料庫與資訊架構改造，為未來主動式AI應用奠定基礎。

嘉基推動智慧醫療，不是追逐科技潮流，而是讓照護更安全、更有效率，也更貼近病人需求。從智慧藥櫃、智慧調劑、AI辨識系統，到語音輸入、AI會議紀錄、文件摘要與內部知識庫搜尋，這些應用都在減少醫護與行政人員的重複性負擔，讓同仁能把更多時間留給病人與家屬。

這場專訪最動人的啟發是：AI的真正價值，不是取代人，而是讓人能做更有溫度的事。當醫師與護理人員不再被文書綁住，就能多看病人一眼、多問候一句、多陪伴一刻；科技因此不再冰冷，而成為放大關懷的工具。

除了院內智慧化，嘉基也積極思考偏鄉與長照未來。從阿里山區原住民部落的長期醫療服務，到遠距醫療、長照資訊串聯與跨單位合作，嘉基努力讓醫療不受距離限制，讓照護不因地理條件而打折。

陳煒也坦言，數位轉型最大的挑戰不只是技術，而是認知、文化與優先順序。嘉基透過教育訓練、內部分享、AI應用競賽與跨機構合作，讓創新成為全院共同參與的行動。

在專訪中，數位轉型學院院長詹文男特別提到，嘉基令人感動之處，在於它不是位於資源最豐富的都會中心，卻能以高度使命感與創新精神，持續為雲嘉地區民眾打造更完整的健康照護網絡。這也讓嘉基的故事，不只是一家醫院的發展史，更是台灣地方醫療如何面對高齡化、偏鄉照護與科技浪潮的深刻案例。

從三張病床到智慧醫院，嘉基走出的不是炫技的科技路線，而是一場以人為本的溫暖革命。它提醒我們，醫療的未來不只是更聰明的系統，而是如何讓科技幫助醫護重新靠近病人，讓照護走得更遠，也讓愛走得更深。專訪完整內容，請造訪：https://www.youtube.com/watch?v=XzBYad5r4uw