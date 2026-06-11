EVOASIS快充版圖持續擴大 6月多座超級綠洲上線

台最大充電網 EVOASIS ( 源點科技（7922）) 持續加速快充站點布局，6 月多座超級綠洲陸續上線，大幅提升充電網服務量能。為回應端午出遊與日常補電需求，EVOASIS同步推出指定站點最高 25% 充電金回饋，讓車主在連假出遊與日常通勤時，更容易找到快充站，也能享有更省的補電成本。

EVOASIS 目前全台 DC 快充站點已達 153 站；截至 5 月底，DC 與 AC 總站數達 373 站、總槍數超過 1,700 槍，持續穩居全台最大充電網。隨著電動車使用場景從都會通勤延伸至跨區移動與假日旅遊，EVOASIS 持續透過高密度站點、多元場域與穩定快充服務，強化全台車主補電便利性。

EVOASIS 自 5 月底起加速推進超級綠洲上線，竹北縣政南、林口文化、北屯南興、鶯歌鳳鳴與仁武鳳仁等五座超級綠洲已陸續啟用；下周端午連假前，西屯文心路超充站與大直樂群三路超級綠洲也將接續上線，持續擴大全台快充服務量能，並加密雙北、桃竹、中部與南部重點區域布局。