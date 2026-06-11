快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

光看不買！新案一半成交掛蛋 專家：等央行臨門一腳

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌提供
房市示意圖。住展雜誌提供

住展雜誌發布最新預售市場調查，5月指標建案看屋來客量增加，從一周不到十組，增至平均13組，但多數人「光看不買」，多達一半新案單周成交掛蛋，買氣依舊低迷。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，央行總裁表示「房市管制就到這裡」，打房態度放軟，加上近日股市震盪，民眾可能趁勢獲利了結，為房市帶來機會，不過能否谷底翻身仍看下周央行會議是否踢出臨門一腳。

陳炳辰表示，5月520檔期登場，建商在推案量上遂有所表現，5月預售案登場了共8百多億元量體，比前月未及4百億元有倍數成長，超過百億元大案各有新竹縣竹北市、竹東鎮的大陸、昌益建設案。

北台灣還有十案總銷皆有數十億元，特別是新竹地區除了前述兩案外，在縣治二期、東區、新豐鄉都有指標案。

在看屋來客量方面，單周平均來客組數從先前好一段時間不到十組的慘況，5月增至約13組，主要是5月的新案多，有些周周舉辦案場活動，統計有兩成比例單周來客可達二、三十組。

但單周成交組數依舊未及一組，分數仍落在最低級距。

陳炳辰指出，2016年房地合一稅首波實施之後，當時央行也曾調整房市政策，表達不再嚴打房市，房市逐步走出陰霾，如今也不無機會曙光可期，北台灣高達1,575案的待售建案量也引頸盼望春燕來訪，但房市能否谷底翻身，還是得看央行下周會議結果。

房市 520 央行

延伸閱讀

房市露曙光？台股熱潮帶動 北台灣看屋人潮回溫了

央行總裁楊金龍一句話點燃房市 營建、代銷股盤中直奔漲停

房市管制踩煞車 楊金龍：就到這裡

央行釋善意 房市有望復活 資金股轉房...營建業期待

相關新聞

讓客人2秒入手唱片、把長崎蛋糕和阿波舞搬來台！「零售點子王」揭黑膠市集、日本展吸客術

從書店黑膠市集到百貨日本展，台灣零售業者不只靠折扣攬客，而是以獨家首賣、沉浸體驗與創意策展，為消費者製造出門的理由。

房市露曙光？台股熱潮帶動 北台灣看屋人潮回溫了

據住展雜誌最新市調統計，北台灣5月單周平均來客組數從先前不到10組，增至約13組，其中有兩成比例達到單周20~30組的熱況，貌似走出陰霾。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，股市欣欣向榮多少拉抬看看房市的念頭，房市有逐漸走出陰霾的態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。