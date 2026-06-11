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光看不買！新案一半成交掛蛋 專家：等央行臨門一腳
住展雜誌發布最新預售市場調查，5月指標建案看屋來客量增加，從一周不到十組，增至平均13組，但多數人「光看不買」，多達一半新案單周成交掛蛋，買氣依舊低迷。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，央行總裁表示「房市管制就到這裡」，打房態度放軟，加上近日股市震盪，民眾可能趁勢獲利了結，為房市帶來機會，不過能否谷底翻身仍看下周央行會議是否踢出臨門一腳。
陳炳辰表示，5月520檔期登場，建商在推案量上遂有所表現，5月預售案登場了共8百多億元量體，比前月未及4百億元有倍數成長，超過百億元大案各有新竹縣竹北市、竹東鎮的大陸、昌益建設案。
北台灣還有十案總銷皆有數十億元，特別是新竹地區除了前述兩案外，在縣治二期、東區、新豐鄉都有指標案。
在看屋來客量方面，單周平均來客組數從先前好一段時間不到十組的慘況，5月增至約13組，主要是5月的新案多，有些周周舉辦案場活動，統計有兩成比例單周來客可達二、三十組。
但單周成交組數依舊未及一組，分數仍落在最低級距。
陳炳辰指出，2016年房地合一稅首波實施之後，當時央行也曾調整房市政策，表達不再嚴打房市，房市逐步走出陰霾，如今也不無機會曙光可期，北台灣高達1,575案的待售建案量也引頸盼望春燕來訪，但房市能否谷底翻身，還是得看央行下周會議結果。
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