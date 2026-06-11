房市露曙光？台股熱潮帶動 北台灣看屋人潮回溫了

據住展雜誌最新市調統計，北台灣5月單周平均來客組數從先前不到10組，增至約13組，其中有兩成比例達到單周20~30組的熱況，貌似走出陰霾。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，股市欣欣向榮多少拉抬看看房市的念頭，房市有逐漸走出陰霾的態勢。

代表北台灣新建案市場概況「住展風向球」5月燈號維持衰退黃藍燈，不過分數上稍有進步，從前月的34.3分，提升至36.5分，六大構成項目為「二升、一降、三平」，預售屋推案量、來客組數上升，新成屋戶數下降，成交組數、議價率、待售建案數分數均持平。

陳炳辰表示，進入520檔期，也是上半年的尾聲，而房市常是上半年優於民俗月、颱風、暑期出遊等利空因素的下半年，建商在推案量上遂有所表現，5月預售案登場了共800多億元量體，比前月未及400億元有倍數成長，超過百億元大案各有新竹縣竹北市、竹東鎮的大陸、昌益建設案，北台灣還有約十案的總銷皆有數十億元，特別是新竹地區除了前述兩案外，在縣治二期、東區、新豐鄉都有指標案，狀態奇佳，在央行傳出有意鬆綁態度，值得關注這些話題案能否順勢帶動風城買氣。

不過同為供給面的新成屋戶數則是兩樣情，呈現月減，5月僅推百來戶，比前月的兩百多戶衰退，桃園市中路重劃區的70多戶先建後售案就已為指標，餘皆戶數少的小案，後續得視央行有無同步放寬銀行貸款空間，否則價格較中古屋為高的新成屋市場依然謹慎。

需求面上，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數上，單周平均來客組數約13組，主要因5月的新開案新面孔多，還有些周周舉辦案場活動，加上台股熱潮下，增添民眾看屋意願，統計中有兩成比例還能來單周20~30組熱況，貌似走出陰霾。

不過，單周成交組數依舊未及一組，分數落在最低級距，觀察的新案中約一半比例有單周掛蛋的紀錄，顯見目前現階段停留在賞屋人氣歸隊，但買氣還在醞釀。

陳炳辰指出，央行表達不再打房說法，回顧2016年房地合一稅首波實施之後，當時央行也調整房市政策，不再嚴打房市，房市逐步走出重稅陰霾，如今不無機會曙光可期，且近日股市震盪，趁勢獲利了結布局其他選擇，又會是與央行軟化態度相輔相成的房市轉機。

接下來在雙北南港區、大安區、中和區、新店區，以及桃竹的龜山區、東區都有指標案上場，得以檢視是否出現回溫跡象，北台灣高達1,575案的待售建案量自然也引頸盼望春燕來訪，而眼下的開價與成交價之間還在一成以內，並未有感降價，後況勢必要留意報復性買房的價格翻揚局面，房市谷底翻身就看下周央行會議結果的臨門一腳。