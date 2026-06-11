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從鍋貼到泰式料理 八方雲集、瓦城搶進美國拚第二成長曲線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
除了深耕台灣市場，八方雲集近年更積極布局美國市場。八方雲集提供
除了深耕台灣市場，八方雲集近年更積極布局美國市場。八方雲集提供

台灣連鎖餐飲品牌加速國際化布局，八方雲集瓦城泰統集團台灣繳出亮眼營收成績單，在國內餐飲市場競爭日趨激烈之際，海外展店計畫擴大推進，其中美國市場更成為兩大餐飲集團布局重點，積極搶進北美市場，已成為餐飲業尋求下一波成長的重要策略。

除了深耕台灣市場，八方雲集近年更積極布局美國市場。集團5月正式開出加州第15家門市、位於矽谷核心地帶的聖荷西（San Jose）店，成為北加州第二個據點，與聖塔克拉拉（Santa Clara）門市形成雙店布局。由於當地聚集大量科技人才及華人族群，對台式鍋貼、水餃等產品接受度高，開幕後市場反應熱烈。

八方雲集指出，目前美國第16家門市已於南加州聖蓋博（San Gabriel）展開試營運。聖蓋博素有南加州華人美食重鎮之稱，具備高度消費潛力。今年美國展店目標為20家，目前已完成16家門市布局，全年目標達成進度樂觀。隨著矽谷及洛杉磯兩大核心市場逐步成形，美國市場可望成為未來重要營運成長動能。

除了海外擴張，八方雲集也同步推動數位轉型，目前「八方點」線上點餐系統導入率已接近全台八成門市，透過數位工具提升營運效率及顧客體驗，進一步強化競爭優勢。

值得關注的是，瓦城（2729）海外布局同樣逐漸開花結果。集團美國首店「Very Thai by 瓦城」自開幕以來營運表現穩健，今年母親節檔期翻桌率同樣超過5次，顯示品牌成功打入當地市場，也成為推升整體營收成長的重要助力。

瓦城表示，未來將持續深化美國市場布局，除了既有品牌外，今年更規劃在洛杉磯推出全新品牌「BO BO THAI」及「SHANN SHANN」，進一步擴大北美市場版圖，打造多品牌國際化餐飲集團。

市場觀察指出，隨著台灣餐飲市場逐漸成熟，海外市場已成為餐飲業尋求第二成長曲線的重要戰場。八方雲集以平價國民美食進軍美國，瓦城則透過泰式餐飲品牌搶攻海外消費市場，兩大集團不約而同將北美視為關鍵布局據點。未來隨著美國門市規模持續擴大，海外營收占比可望逐步提升，也將成為推動台灣餐飲品牌邁向國際化的重要里程碑。

瓦城推出全新品牌「BO BO THAI」及「SHANN SHANN」，進一步擴大北美市場版圖。瓦城集團提供
瓦城推出全新品牌「BO BO THAI」及「SHANN SHANN」，進一步擴大北美市場版圖。瓦城集團提供

瓦城 八方雲集 美國

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