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辜仲諒再買台泥 持股8.6%

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

辜仲諒再增持台泥（1101）股權。台泥昨（10）日公告，中信慈善基金會董事長、台泥單一最大股東辜仲諒於5月15日至6月8日止，再加碼取得台泥8,641萬6,000股，持股比率由7.53%提高至8.65%，累計持股達6.68億5萬3,000股（逾66.8萬張）。

根據公告，此次辜仲諒增持台泥股票，資金來源包含自有資金11.77億元、以及貸款9億元，合計共約20.77億元。

此外，公告再度指出，辜仲諒「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」，外界認為，辜仲諒持續加碼持股，可能涉及未來董事席次布局，且意圖與想要取得的席次也愈趨明朗。

辜仲諒自2025年底起，大動作買進台泥股票，至昨日已是半年來第四次買進，累計金額逾百億元，除早已穩坐台泥第一大股東，市場更紛紛關注他接下來對於台泥未來董事會改選布局的想法。

台泥日前舉行80周年慶時，董事長張安平被媒體問到辜仲諒砸逾百億元入股、成為第一大股東後的傳承交棒想法，張安平僅強調「台泥是一家上市公司，任何人、任何姓氏都可以買股票」。

台泥也於昨日公布5月合併營收126.1億元，月增3.27%，年減0.06%；前五月累計營收580.8億元，年減3.63%。土耳其水泥銷量逐步回穩，推升5月營收較4月增加。

台泥指出，土耳其OYAK Cement今年第1季受極端氣候影響，降雨量較歷年高出50–60%，導致水泥銷量下滑，4、5月銷量已逐步回穩。葡萄牙Cimpor則受惠於當地售價上漲，營業額同步成長。土耳其及葡萄牙水泥1至5月累計營收253.1億元，年增8.15億元。

台泥 辜仲諒 營收

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