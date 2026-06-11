統一、統一超5月營收雙雙成長

統一企業（1216）與統一超（2912）5月營收昨（10）日出爐，統一單月營收達591.8億元，年增2.7%；累計前五月營收為2,916.7億元，年增3%，單月、累月創同期新高。

統一超5月營收316.4億元，年增5.3%，累計前五月營收1,500.8億元，年增4.7%，單月、累月營收創歷史新高。

統一企業朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲到電商等涉獵領域極為廣泛，在多角化業務組合的布局模式下，集團的各單位發揮共濟的互補功能，推升集團營運。

統一超5月營收316.4億元，年增5.3%，再創單月營收歷史新高。受惠五一勞動節連假出遊、母親節送禮、報稅季等消費需求，台灣7-ELEVEN深耕uniopen會員、鮮食、咖啡、茶飲等話題商品及服務，架構便利生活服務平台，提升來客與消費動能，整體營運表現穩健成長。

轉投資事業方面，統一美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」展現品牌持續進化的生活服務樣貌，菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一百華等表現亮眼，挹注整體營收成長。

統一實（9907）也公布5月營收達35億元，年減20.9%；累計前五月營收為174.5億元，年減13.9%。